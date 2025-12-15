Racconigi, la dottoressa Ellena cessa l'attività: ecco come scegliere il nuovo medico

Cambio di riferimento sanitario per i pazienti della dottoressa Patrizia Ellena. Il medico di medicina generale titolare nel comune di Racconigi cesserà infatti la propria attività a partire dal primo gennaio 2026, con l'ultimo giorno di servizio fissato per il 31 dicembre 2025.

Gli assistiti attualmente in carico alla dottoressa Ellena possono fin da subito procedere alla scelta di un nuovo medico di base tra quelli disponibili sul territorio.

La procedura può essere effettuata comodamente online, accedendo al Fascicolo Sanitario Elettronico oppure utilizzando l'applicazione "Il mio medico" disponibile sul portale "Salute Piemonte". Per accedere è necessario disporre di SPID, CIE o tessera sanitaria con codice pin (TS-CNS).

In alternativa, è possibile recarsi di persona presso gli sportelli multifunzionali dell'Asl, muniti di tessera sanitaria e codice fiscale. Chi non potesse presentarsi personalmente può delegare un'altra persona, purché munita di delega firmata e copia del documento di identità del delegante.

Gli sportelli disponibili sono quelli di Racconigi, in via Ospedale 4, aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16, di Savigliano presso il Presidio Ospedaliero SS. Annunziata e di Fossano in via Ospedale 23, entrambi operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17.