Un Natale di solidarietà, inclusione e magia al Centro Ippico EquiMaresco

Sabato 21 dicembre, dalle 15 alle 19, il Centro Ippico EquiMaresco (Strada Maresco 13/D, Savigliano) ospiterà un evento natalizio all’insegna della condivisione, della sostenibilità e della fantasia, con la direzione artistica di Giuseppe Porcu e la collaborazione dell’associazione Fuma che ’nduma.

Da quasi un mese è attiva una raccolta di giocattoli usati e non più utilizzati, presso l’Oasi del Cucito di Oasi Giovani, donati con generosità dai bambini e dalle loro famiglie.

Durante l’evento dalle 15, Babbo Natale provvederà alla loro ridistribuzione, dopo che i giochi saranno stati recuperati e impacchettati grazie all’impegno di un piccolo esercito di “gnometti” volontari. Fondamentale la collaborazione dei ragazzi con fragilità del progetto “Domeniche Insieme” e dei gruppi appartamento di Cavallermaggiore della Cooperativa Sociale Emmaus, protagonisti attivi di un percorso di inclusione e partecipazione.

A partire dalle 17, alcuni giovani attori del territorio accompagneranno i bambini presenti in un viaggio nel mondo delle fiabe, con la narrazione di storie originali e inedite scritte da Giuseppe Porcu e Maurizio Biancotti.

Durante il pomeriggio cioccolata calda per tutti e vin brûlé per i più grandi, oltre alla possibilità di effettuare un suggestivo giro in carrozza grazie ai cocchieri del Maresco.

L’iniziativa si propone come un momento di festa aperto alla comunità, capace di unire solidarietà, attenzione all’ambiente, rispetto e conoscenza degli animali, inclusione sociale e cultura, per vivere insieme lo spirito più autentico del Natale.