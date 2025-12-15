Auto esce di strada e finisce in un prato sulla strada tra Savigliano e Cavallermaggiore

Non ha coinvolto altre vetture l’uscita di strada avvenuta poco prima delle 9 di questa mattina, lunedì 15 dicembre, in via Torino a Savigliano, lungo il tratto della Statale 20 che collega Savigliano a Cavallermaggiore.
Qui un’auto è uscita di strada in modo autonomo, terminando la propria corsa in un prato.
La persona alla guida è stata immediatamente soccorsa da altri automobilisti e quindi presa in cura dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero.
Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco giunti dal Distaccamento di Saluzzo, chiamati a effettuare la messa in sicurezza del veicolo.