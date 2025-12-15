 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 15 dicembre 2025, 10:28

Auto esce di strada e finisce in un prato sulla strada tra Savigliano e Cavallermaggiore

L’incidente poco prima delle 9 lungo la Statale 20

Immagine d'archivio

Immagine d'archivio

Non ha coinvolto altre vetture l’uscita di strada avvenuta poco prima delle 9 di questa mattina, lunedì 15 dicembre, in via Torino a Savigliano, lungo il tratto della Statale 20 che collega Savigliano a Cavallermaggiore.

Qui un’auto è uscita di strada in modo autonomo, terminando la propria corsa in un prato.

La persona alla guida è stata immediatamente soccorsa da altri automobilisti e quindi presa in cura dai sanitari del servizio di emergenza di Azienda Zero.

Sul posto sono quindi intervenuti i Vigili del Fuoco giunti dal Distaccamento di Saluzzo, chiamati a effettuare la messa in sicurezza del veicolo.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium