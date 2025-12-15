Gruppo Alpini Cuneo Centro, pranzo degli auguri di fine anno per celebrare i dieci anni dalla ricostituzione

In occasione del decennale della ricostituzione del Gruppo Alpini Cuneo Centro - Sezione di Cuneo, sabato 14 dicembre si è tenuto, presso il Ristorante Cannon d’Oro di Chiusa Pesio, l’incontro conviviale per lo scambio degli auguri.

Numerosa la partecipazione di soci, parenti ed aggregati, ai quali si è aggiunta una rappresentanza della Sezione ANA di Mondovì, con il capo gruppo cuneese Ivo Arnaudo che, prima del pranzo, ha invitato tutti i presenti ad osservare un minuto di silenzio per ricordare i caduti e dispersi di tutte le guerre e non solo, ed in particolare Mario Maffi e Toni Caranta, ai quali è intitolate la sede del gruppo “Cuneo Centro”, che ha sede presso i Giardini Fresia.

Al termine del lauto pranzo è stata scattata la consueta foto di gruppo, che ha preceduto i saluti e gli auguri per le festività che stanno incombendo.