Autobro presenta il primo e‑commerce bot per comprare auto usate online

Comprare auto usate online con la semplicità di una chat, senza rinunciare alla voce e alla competenza di un consulente in carne e ossa. È l’obiettivo di Autobro, piattaforma tutta italiana specializzata nella vendita di auto usate e km0, Da novembre 2025, al fianco dei supercollaudati Bro, gli specialisti che assistono l’utente in tutto il processo di acquisto, si aggiunge Lia, il primo e‑commerce bot dedicato al mercato dell’usato. Lia guida l’utente nella scelta del veicolo, nella configurazione dei servizi e nella personalizzazione dei pagamenti — in unica soluzione oppure a rate — fino alla spedizione in tutta Italia.

Intelligenza artificiale quando serve, ma le persone sono sempre a tua disposizione.

Lia nasce per rendere l’esperienza di acquisto auto usata online più chiara e sicura: l’utente dialoga 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in una chat personalizzata che porta al carrello. Durante il percorso, Lia aiuta con tutto: garanzie, assicurazioni e consegna a domicilio; gestisce anche la parte documentale e riconosce automaticamente la tipologia di documento caricato, riducendo errori e tempi di verifica. In qualsiasi momento è comunque possibile richiedere l’intervento dell’operatore umano senza perdere lo storico della conversazione.

«Tecnologia e persone, insieme»

«Con questo lancio portiamo l’e‑commerce di auto usate a un nuovo livello: l’utente non naviga fra mille pagine, ma conversa in modo semplice e naturale. Ottiene risposte chiare e conclude l’ordine in ambiente protetto con un check‑out intuitivo, anche con pagamenti mensili», dichiara Carlo Calvi, CEO di Autobro. «E soprattutto, non è mai solo: i nostri Bro sono sempre disponibili al telefono per consigliare, assistere e accompagnare ogni scelta. Lia velocizza; le persone danno fiducia.»

Il progetto si inserisce nella strategia di Autobro per rendere l’acquisto digitale dell’usato più trasparente: schede tecniche complete, foto di ogni più piccolo dettaglio, simulazione del piano di pagamento e tracciamento di ogni fase — dalla prenotazione alla consegna. Lia si affianca alla presenza dei Bro, gli specialisti Autobro che restano sempre a disposizione al telefono prima, durante e dopo l’acquisto.

Con l’introduzione del bot conversazionale basato su intelligenza artificiale, Autobro si posiziona come primo player in Italia a consentire all’utente di comprare un’auto usata in totale autonomia, dall’ispirazione alla firma digitale, con un percorso end‑to‑end semplice e verificabile. Ciò che non cambia è l’attenzione al cliente e alle vetture, insieme alle tutele offerte al momento dell’acquisto: l’utente ha sempre a disposizione una prova di 14 giorni o 500 km per decidere se tenere l’auto o restituirla ricevendo l’intero importo speso al momento dell’acquisto. Tra i principali servizi offerti da Autobro, oltre alla prova di 14 giorni, vi sono consegna a domicilio in tutta Italia, oltre 200 controlli pre‑consegna, garanzie complete per garantire la massima serenità a chi acquista.

Chi è Autobro

Autobro è una piattaforma italiana per acquistare auto usate online e km0 parte del Gruppo Intergea, leader in Italia per numero di auto vendute. Attraverso le sue concessionarie su tutto il territorio nazionale, il Gruppo Intergea nel 2024 ha distribuito oltre 70.000 veicoli con un fatturato di oltre 2 miliardi di euro.



