 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 dicembre 2025, 17:39

A San Biagio di Mondovì in un pomeriggio raccolti 700 euro per l’autismo [FOTO]

Grande successo per “La camminata dei Babbi Natale” organizzata dall’asilo infantile “Don Campana” per Autismo Help Cuneo OdV

Settanta persone di ogni ordine di età hanno preso parte nel pomeriggio dello scorso sabato 13 dicembre alla prima edizione de “La camminata dei Babbi Natale” in Frazione San Biagio a Mondovì. Una vera e propria festa per famiglie - organizzata dal locale asilo infantile “Don Campana” - il cui ricavato di 700 euro è stato completamente devoluto all’associazione Autismo Help Cuneo OdV che da 25 anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Indossati i tradizionali cappelli di Babbo Natale, i partecipanti hanno percorso le suggestive vie del borgo fino a giungere all’antico Monastero di San Biagio (oggi sede di Casa do Menor Italia) dove hanno potuto assistere alla discesa dei Babbi Natale e degli elfi dal tetto in uno spettacolo che ha unito l’acrobazia alla magia del Natale. Poi visita alla mostra “Presepi dal Mondo” ospitata dal Monastero e curata dall’associazione “L’Aquilone” di Farigliano,  merenda nel parco e doni per tutti i bambini che difficilmente dimenticheranno questa giornata.

<figure class="image"></figure>“Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti che, con la loro presenza e generosità, hanno contribuito al successo dell’evento - dichiarano le maestre dell’asilo infantile Don Campana -. Un grazie particolare al Monastero di San Biagio per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale anche alla ditta acrobatica che ha regalato ai presenti un suggestivo spettacolo natalizio all’interno del  Monastero, rendendo la giornata ancora più emozionante e coinvolgente”.

Ringraziamo sentitamente l’asilo Don Campana per questo evento che ha una duplice valenza: raccogliere importantissimi fondi per le nostre famiglie e far sì che si parli della tematica ‘autismo’ - commenta il direttivo di Autismo Help Cuneo OdV. - Visto il grande riscontro ottenuto, auspichiamo che questo sia soltanto l’inizio di un lungo cammino insieme”.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium