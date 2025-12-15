A San Biagio di Mondovì in un pomeriggio raccolti 700 euro per l’autismo [FOTO]

Settanta persone di ogni ordine di età hanno preso parte nel pomeriggio dello scorso sabato 13 dicembre alla prima edizione de “La camminata dei Babbi Natale” in Frazione San Biagio a Mondovì. Una vera e propria festa per famiglie - organizzata dal locale asilo infantile “Don Campana” - il cui ricavato di 700 euro è stato completamente devoluto all’associazione Autismo Help Cuneo OdV che da 25 anni si occupa della tutela delle persone con autismo e delle loro famiglie.

Indossati i tradizionali cappelli di Babbo Natale, i partecipanti hanno percorso le suggestive vie del borgo fino a giungere all’antico Monastero di San Biagio (oggi sede di Casa do Menor Italia) dove hanno potuto assistere alla discesa dei Babbi Natale e degli elfi dal tetto in uno spettacolo che ha unito l’acrobazia alla magia del Natale. Poi visita alla mostra “Presepi dal Mondo” ospitata dal Monastero e curata dall’associazione “L’Aquilone” di Farigliano, merenda nel parco e doni per tutti i bambini che difficilmente dimenticheranno questa giornata.

"Un sentito ringraziamento va a tutti i partecipanti che, con la loro presenza e generosità, hanno contribuito al successo dell'evento - dichiarano le maestre dell'asilo infantile Don Campana -. Un grazie particolare al Monastero di San Biagio per la calorosa accoglienza e la disponibilità dimostrata. Un ringraziamento speciale anche alla ditta acrobatica che ha regalato ai presenti un suggestivo spettacolo natalizio all'interno del Monastero, rendendo la giornata ancora più emozionante e coinvolgente".

“Ringraziamo sentitamente l’asilo Don Campana per questo evento che ha una duplice valenza: raccogliere importantissimi fondi per le nostre famiglie e far sì che si parli della tematica ‘autismo’ - commenta il direttivo di Autismo Help Cuneo OdV. - Visto il grande riscontro ottenuto, auspichiamo che questo sia soltanto l’inizio di un lungo cammino insieme”.