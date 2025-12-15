Alba, concerto di Natale in Sala Fenoglio: il soprano Sang Eun Kim e il pianista Andrea Stefenell per l'Università delle Tre Età "Alba Pompeia"

L'Università delle Tre Età "Alba Pompeia" e Alba Music Festival, presentano il Concerto di Natale che si terrà venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 16:30 presso la Sala Fenoglio, in via Vittorio Emanuele II, 19 (all’interno del Cortile della Maddalena) ad Alba.

Ad esibirsi saranno la soprano coreana Sang Eun Kim accompagnata al pianoforte da Andrea Stefenell, in un programma accattivante che spazierà tra i classici della tradizione operistica italiana fino a condurci in una raffinata atmosfera natalizia.

Il concerto conclude in bellezza un altro anno all'insegna dell'amicizia fra la sede albese dell'Unitrè, presieduta dal prof. Piercarlo Rovera, e Alba Music Festival, che con piacere mette a disposizione la propria consolidata esperienza in ambito artistico e culturale.

Sang Eun Kim, soprano nativa della Corea del Sud, allieva di Sung Hee Park, ha conseguito la laurea in Musica presso la EWHA Womans University di Seoul con il massimo dei voti, risultando l'alunna migliore dell'anno accademico e ottenendo così il Primo Premio. In seguito, con l'obiettivo di perfezionare la conoscenza linguistica e confrontarsi direttamente con il patrimonio artistico italiano, in particolare con l'Opera, si è stabilita ad Alba, dove si è perfezionata nel canto presso il Civico Istituto Musicale "Lodovico Rocca" con Sonia Franzese. Ha conseguito la Laurea a pieni voti con lode presso il Conservatorio "Antonio Vivaldi" di Alessandria, dove ha frequentato il Biennio di Canto lirico con Riccardo Ristori. Attiva come solista e camerista, si è esibita in numerosi centri musicali in Italia e all'estero, come Artista in residence di Alba Music Festival, in particolare per il Festival Internazionale Scatola Sonora, nel quale ha debuttato nel ruolo di Adina nell'Elisir d'amore di Donizetti a Milano ed Alessandria. Nel 2021 ha conseguito il "Premio speciale per la migliore esecuzione liederistica" al Concorso Internazionale "A. Rubinstein" di Düsseldorf. Nel 2023 è stata finalista al 14° Concorso internazionale di Canto Lirico "Omaggio a Maria Callas - città di Brescia" ed in seguito all'8° Concorso Internazionale di Canto Lirico LAKE COMO. Ha completato gli studi di Perfezionamento in Canto Lirico presso la Scuola di Musica di Fiesole con Patrizia Ciofi e l'Institut Royal Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP) in Belgio. Nel 2024 ha partecipato all'Opera contemporanea francese "Patiente, mon coeur" nel ruolo di La Doctoresse e di L'aiguilleuse all'Opéra Royal de Wallonie, Liegi.

Andrea Stefenell, diplomato in Pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Cuneo, e laureato con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio Verdi di Torino, ha frequentato il Sommerkurse del Mozarteum di Salisburgo con Dmitri Bashkirov e masterclass con Lya de Barberiis, Leonid Margarius, Filippo Gamba, Lylia Zilberstein. Solista e camerista in diverse formazioni, collabora come accompagnatore in masterclass (Settimane musicali Melos Arte musica, Europa Cantat, Musica Estate a Bardonecchia, Professione Orchestra-Rai), concorsi internazionali (Mazzacurati, Chieri, Moncalieri) e dal 2015 al Conservatorio di Torino. È docente presso Casalecoro e Fondazione Fossano Musica.