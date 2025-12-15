"Aspettando il Natale" a San Bartolomeo: tradizione e magia in Alta Valle Pesio

La frazione San Bartolomeo si prepara ad accogliere il Natale con un pomeriggio di festa dedicato a tutta la famiglia. Domenica 21 dicembre, l'Associazione Amici Alta Valle Pesio, in collaborazione con il Comune, organizza "Aspettando il Natale". A partire dalle ore 14, grandi e piccini potranno vivere un pomeriggio all’insegna della tradizione e della convivialità: l’arrivo di Babbo Natale, la rievocazione degli antichi mestieri, i giochi di una volta con Donato Bergese e tante altre sorprese. Non mancherà una merenda offerta con vin brulé, caldarroste, cioccolata calda, pane e Nutella e pane e salsiccia.

Un’occasione speciale per respirare la magia del Natale, condividere momenti di festa e scambiarsi gli auguri in un’atmosfera autentica e accogliente.