 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 15 dicembre 2025, 11:14

"Aspettando il Natale" a San Bartolomeo: tradizione e magia in Alta Valle Pesio

Domenica 21 dicembre pomeriggio di festa con Babbo Natale, antichi mestieri, giochi di una volta e merenda per tutti

&quot;Aspettando il Natale&quot; a San Bartolomeo: tradizione e magia in Alta Valle Pesio

La frazione San Bartolomeo si prepara ad accogliere il Natale con un pomeriggio di festa dedicato a tutta la famiglia. Domenica 21 dicembre, l'Associazione Amici Alta Valle Pesio, in collaborazione con il Comune, organizza "Aspettando il Natale". A partire dalle ore 14, grandi e piccini potranno vivere un pomeriggio all’insegna della tradizione e della convivialità: l’arrivo di Babbo Natale, la rievocazione degli antichi mestieri, i giochi di una volta con Donato Bergese e tante altre sorprese. Non mancherà una merenda offerta con vin brulé, caldarroste, cioccolata calda, pane e Nutella e pane e salsiccia.

Un’occasione speciale per respirare la magia del Natale, condividere momenti di festa e scambiarsi gli auguri in un’atmosfera autentica e accogliente.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium