Busca invasa dalla magia del Natale: i Mercatini trasformano il centro in un percorso di luci, profumi e colori

Domenica 14 dicembre i Mercatini di Natale, tradizione irrinunciabile, hanno trasformato anche quest’anno il centro cittadino in un suggestivo percorso di luci, profumi e colori. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con Assoimprese, ha visto il supporto operativo delle associazioni ed enti buschesi e la regia della Fondazione Amleto Bertoni. A dare il via alla giornata è stata la Banda Musicale di Castelletto di Busca, da sempre simbolo dei festeggiamenti, che ha allietato il pubblico con la sua musica.

«Si tratta di un appuntamento fortemente voluto per vivere insieme lo spirito delle Feste – ha dichiarato il sindaco Ezio Donadio a nome dell’amministrazione comunale –. È un momento importante non solo per lo shopping e il commercio di prossimità, ma anche per valorizzare il ruolo delle associazioni e degli enti del territorio. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito in modo determinante alla buona riuscita della manifestazione».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Commercio e alle Attività produttive Diego Bressi: «Un grande evento reso possibile dalla sinergia tra volontari e istituzioni, capace di regalarci un’atmosfera natalizia unica. Siamo contenti che, anno dopo anno, l’iniziativa continui a riscuotere grande entusiasmo da parte della comunità e dei numerosi visitatori che scelgono Busca per vivere il Natale».

Anche il presidente di Assoimprese Busca, Stefano Manfrinato, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento per l’importante lavoro organizzativo che ogni anno rende possibile l’evento. Un saluto e gli auguri di buone feste anche da parte dell’assessore regionale Marco Gallo.

Grande entusiasmo soprattutto tra i più piccoli, accolti con affetto da Babbo Natale nel suo Villaggio in Piazza della Rossa, allestito dall’associazione Il Salotto delle Donne e vero quartier generale della manifestazione. Oltre agli stand e ai negozi aperti, numerose le iniziative proposte dalle realtà locali: la Pro Loco Busca 360° e i suoi Elfi hanno offerto golose specialità e momenti di intrattenimento per tutte le età. Nel pomeriggio, i bambini del Coro Cantallegrando si sono esibiti regalando emozioni e allegria con le loro canzoni natalizie.