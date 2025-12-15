Frodi alimentari come riconoscerle e difendersi se ne parla a Verzuolo alle Tre età

Mercoledì 17 dicembre, alle 15, Palazzo Drago in via Marconi 13 a Verzuolo ospiterà un incontro informativo dedicato al tema delle frodi alimentari, aperto a tutta la cittadinanza, nell’ambito del calendario delle Tre Età.

Relatore dell’appuntamento sarà il dottor Giampiero Oggero, veterinario, che affronterà il delicato argomento della sofisticazione dei principali nutrienti che fanno parte dell’alimentazione quotidiana.

"Durante l’incontro - spiega Oggero - verrà presentata una panoramica di sintesi delle frodi alimentari più comuni, spesso realizzate attraverso l’aggiunta di sostanze estranee o la modifica dei processi industriali, con l’obiettivo di migliorare artificialmente l’aspetto dei cibi o di mascherarne eventuali difetti.

Queste pratiche finiscono per ingannare il consumatore finale sulla qualità e sulla genuinità di numerosi prodotti di largo consumo, come pesce, carne, uova, latte, olio, vino, miele e altri alimenti.

L’incontro sarà anche l’occasione per fornire utili informazioni pratiche sulla preparazione dei cibi e sugli acquisti alimentari, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza e sicurezza nella spesa quotidiana".

L’ingresso è libero.