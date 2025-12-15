La magia del Mercatino di Natale di corso Giolitti a Cuneo

Nel weekend di sabato 13 e domenica 14 dicembre, corso Giolitti si è trasformato in un fantastico scenario di festa: il Mercatino di Natale ha riportato sul corso quella magia fatta di luci, incontri e creatività che scalda la città nel periodo più atteso dell’anno.

Protagonisti gli artigiani e gli artisti, che con passione, hanno proposto le loro opere e la loro arte, rinnovando anche quest’anno la scelta di essere presenti su corso Giolitti: un segnale concreto di fiducia e di continuità, che dà valore al lavoro, alle competenze e alla qualità delle produzioni locali.

L’Associazione Nuovo Corso Giolitti desidera esprimere un sentito ringraziamento all’Associazione La Nuvola, che ha organizzato il mercatino, e al Comitato di Quartiere Cuneo Centro per l’ospitalità e l’impegno organizzativo, fondamentale per assicurare la presenza anche del mondo associativo ed offrire uno spazio dove raccontare al pubblico proposte socio-culturali e iniziative.

Ancora una volta abbiamo visto un corso Giolitti splendido, ammantato di luci e atmosfera natalizia, allietato anche dalla presenza di Babbo Natale per i più piccini: un luogo vivo, laborioso, capace di produrre idee e occasioni di incontro, per una socialità e un’urbanità rinnovata.

Un ringraziamento va anche al Comune di Cuneo, che ha illuminato il corso con luci artistiche che danno uno speciale benvenuto a cittadini e visitatori che proprio attraverso Corso Giolitti si immettono nel resto della città, per assaporare le numerose proposte natalizie organizzate.