Croce Verde Bagnolo Piemonte: a gennaio il corso gratuito per diventare soccorritori

La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde di Bagnolo Piemonte avvia un nuovo corso gratuito per soccorritori e soccorritrici, in programma a partire da gennaio 2026, e rivolge un appello alla cittadinanza per ampliare il numero dei volontari. L’iniziativa è rivolta a chi desidera impegnarsi nel servizio alla comunità e acquisire competenze di primo soccorso.

Il corso, riconosciuto e certificato dalla Regione Piemonte secondo lo standard regionale, è aperto a tutte le persone maggiorenni, anche senza alcuna esperienza pregressa. È richiesta solo motivazione, senso di responsabilità e la volontà di fare la differenza nei momenti in cui l’aiuto è più necessario. Il corso è strutturato per accompagnare passo dopo passo i partecipanti, offrendo una preparazione solida e completa grazie al supporto di istruttori qualificati Anpas e a un ambiente accogliente, in cui i volontari più esperti affiancano e guidano i nuovi ingressi.

La formazione di 54 ore prevede un’importante parte teorico-pratica, durante la quale vengono affrontati i fondamenti dell’intervento sanitario e della gestione dell’emergenza. I corsisti acquisiscono le conoscenze necessarie per riconoscere i codici di intervento, valutare correttamente le priorità e operare in modo efficace e tempestivo. Ampio spazio è dedicato alla conoscenza dei mezzi di soccorso, delle dotazioni presenti sulle ambulanze e del loro corretto utilizzo nei diversi scenari operativi.

Particolare attenzione viene riservata alle comunicazioni radio e al linguaggio operativo, strumenti indispensabili per mantenere un collegamento costante e chiaro con la Centrale Operativa e con il resto dell’equipaggio. Nel corso delle lezioni vengono inoltre approfondite le procedure per il monitoraggio dei parametri vitali, la gestione del paziente e le manovre di primo soccorso necessarie a garantire stabilità e sicurezza in attesa di ulteriori interventi sanitari.

Un modulo centrale del percorso riguarda la rianimazione cardiopolmonare e l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico esterno, con il conseguimento dell’abilitazione Dae. La formazione include anche le tecniche di immobilizzazione e di trattamento del paziente traumatizzato, fondamentali in caso di incidenti stradali, cadute o traumi domestici, senza tralasciare l’aspetto umano e psicologico del soccorso, essenziale per instaurare una relazione empatica con la persona assistita e affrontare situazioni emotivamente complesse.

Dopo la fase teorico-pratica e si prosegue con un tirocinio protetto, che consente agli aspiranti volontari di affiancare operatori esperti sia nei servizi di emergenza 118 sia nei trasporti sanitari ordinari, trasformando le conoscenze acquisite in competenze operative.

La Croce Verde di Bagnolo Piemonte, associata Anpas, rappresenta da anni un punto di riferimento per il territorio grazie all’impegno costante dei suoi 115 volontari e volontarie. Ogni anno l’associazione svolge circa 1.800 servizi, percorrendo oltre 122.000 chilometri per garantire trasporti in emergenza, trasferimenti interospedalieri, servizi ordinari come dialisi e terapie, trasporto di persone con disabilità e assistenza sanitaria durante eventi e manifestazioni.

Chiunque sia interessato a partecipare al corso o desideri ricevere maggiori informazioni può contattare la Croce Verde di Bagnolo Piemonte al numero 0175 392966 oppure scrivere all’indirizzo e-mail info@croceverdebagnolo.org .

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato, con 16 sezioni distaccate, 10.695 volontari (di cui 4.242 donne), 5.388 soci e socie e 741 dipendenti (di cui 86 amministrativi). Dispone di 472 autoambulanze, 265 automezzi per il trasporto di persone in situazione di disabilità, 242 mezzi per il trasporto persone e per la protezione civile, oltre a 4 imbarcazioni. Complessivamente, ogni anno svolge 594.623 servizi, di cui 200.399 in emergenza-urgenza 118, percorrendo 20.209.167 chilometri, di cui 4.765.067 legati ai servizi di emergenza.