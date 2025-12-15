Open Space di Ceva, concluso il ciclo di corsi serali

Si è concluso il ciclo di corsi organizzato presso l’Open Space di via XX Settembre, che ha accompagnato bambini e ragazzi dal 14 novembre al 12 dicembre.

Giochi di società, cucina e fotografia con lo smartphone sono stati i tre cardini su cui si sono incentrati gli appuntamenti rivolti ai più giovani. Un’opportunità per stare insieme, condividere tra coetanei, conoscersi e conoscere qualcosa di nuovo, animando lo spazio in un orario in cui è solitamente chiuso.

L’attività dell’Open Space in ogni caso non si esaurisce qui, ma anzi prosegue nel corso dell’anno con le consuete attività avviate con l’inizio dell’anno scolastico. La sala, allestita presso la sede del CFP Cebano-Monregalese, vuole infatti diventare punto di aggregazione per i ragazzi cebani, offrendo loro un luogo di ritrovo sicuro e agevolmente fruibile, dove vengono messe a loro disposizione attività e strumentazioni per divertirsi e trascorrere il tempo in compagnia.

“Il ciclo di incontri serali all’Open Space ha dimostrato come giovani e giovanissimi siano interessati alle attività proposte sul territorio, a mettersi alla prova e a vivere lo spazio. Venerdì 12 dicembre abbiamo concluso con una serata che ha voluto essere anche di gioco, un po’ di festa prima del Natale, abbiamo anche acceso la cassa e i ragazzi hanno ascoltato la musica, altro momento aggregativo importante.”

Queste le parole dell’assessore alle Politiche giovanili, Laura Amerio. “Il nostro desiderio come Amministrazione è che lo spazio giovani diventi un luogo davvero aperto a tutti, come suggerisce il nome stesso, un posto della e per la collettività, dove giocare, divertirsi, coltivare hobby e passioni o, molto più semplicemente, stare con gli amici. Proprio in un’ottica di comunità che coinvolge i più giovani, ci tengo a ringraziare l’Istituto Comprensivo “Attilio Momigliano” per la partecipazione alla manifestazione Corri con Babbo Natale, i suoi allievi infatti hanno allestito alcuni banchetti espositivi, partecipato alla realizzazione degli addobbi e si sono esibiti nel canto con la banda musicale cittadina e in uno spettacolo di hip-hop con la scuola di danza Doppie Punte. Bambini e ragazzi partecipano così attivamente alle iniziative cittadine, portando una ventata di allegria.”

Si ricorda che il calendario di attività dell’Open Space è il seguente:

lunedì 16.30 - 18.30: apertura della saletta Open Space a cura della Cooperativa Valdocco per attività di gruppo, giochi e spazio per lo studio;

martedì 14.30 - 16.30: apertura dei Campi oratorio a cura della Cooperativa Valdocco;

giovedì 14.30 - 17.30: apertura della saletta Open Space a cura del Gruppo Volontariato Vincenziano per le attività di doposcuola (classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado);

giovedì 16.30-19.00: apertura della saletta Open Space a cura dell’Associazione Aquiloni per attività laboratoriali a carattere inclusivo per ragazzi con disabilità e fragilità educative;

venerdì 14.30 - 16.30: apertura della saletta Open Space a cura del Gruppo Volontariato Vincenziano per le attività di doposcuola (classi terze scuola secondaria di primo grado).

Lo spazio resterà chiuso nel periodo natalizio.