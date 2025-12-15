Medaglie e prestazioni importanti per gli Arcieri dell'Elice nelle ultime competizioni affrontate

Nel weekend appena trascorso si é tenuto il 2° Torneo di Natale Arcieri Alpignano ad Alpignano.

Gli Arcieri dell'Elice hanno partecipato alla manifestazione, portando a casa diversi podi.

Per la categoria Arco Olimpico Senior Maschile in ottima posizione Musto Marco, Demaria Mattia e Tosello Enrico. Gli stessi hanno conquistato l’argento nella gara a squadre della stessa categoria.

Per l’Arco Olimpico Senior Femminile conquista un ottimo bronzo Pecollo Sara.

Nell’Arco Olimpico Allievi Maschile Giordana Kevin conquista l'oro e Nicolò Parola conquista il bronzo.

Oro, dopo un ottima prestazione, per Tosello Aurora Maria nella categoria Arco Olimpico Giovanissimi Femminile.

Ottima gara anche per Ramonda Leonardo bronzo nella categoria Arco Compound Allievi Maschile.

Non solo podi nell'ultimo weekend di gare ma anche in quelli precedenti gli Arcieri dell'Elice hanno dimostrato il loro valore.

Al 9° Torneo Indoor Arceri di Volpiano Giordana Kevin ha conquistato l'oro, dopo un'eccellente gara, nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile e vincendo anche gli Assoluti Maschile Arco Olimpico con il punteggio di 560/600.

Nel LX Indoor Arcieri delle Alpi (TO) per la categoria Arco Olimpico Senior Maschile Musto Marco ha disputato un ottima gara posizionandosi bene in classifica; oro nella categoria Arco Olimpico Allievi Maschile per Giordana Kevin.