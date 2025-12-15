Serata degli “Auguri di Natale” per il Panathlon

Sabato 13 dicembre, presso il Ristorante Hotel “La Ruota” di Pianfei, si sono riuniti i soci dei Panathlon Club di Cuneo e del Panathlon Club Mondovì, presieduti rispettivamente da Carlo Ripa ed Ezio Tino, per una serata dedicata agli Auguri di Natale.
Dopo l’eccellente aperitivo di benvenuto e durante l’ottima cena, è stato consegnato il prestigioso premio del Panathlon Club Cuneo “Fair Play 2025” alla professoressa Cinzia Carle, con la seguente motivazione:
“Per la profonda conoscenza del Fair Play e la capacità nel trasmettere questi valori ai giovani studenti”
La professoressa Carle ha poi ampiamente descritto il suo progetto del “Gioco del Fair Play”, che sta proponendo ai suoi allievi.
Alla serata ha presenziato la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, che ha elogiato l’impegno della professoressa Cinzia Carle nel promuovere la conoscenza dei valori del Fair Play.