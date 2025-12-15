TENNISTAVOLO / Il punto sulle squadre verzuolesi, sesta vittoria di fila e primato solitario per l'A4 Tonoli in B1 maschile

Sesta vittoria consecutiva e primato solitario in classifica per l’A4 Tonoli nel campionato maschile di serie B1. La formazione verzuolese si è infatti imposta per 5-3 sull’Aon Milano nel match clou della sesta giornata. Per l’A4 Tonoli tre punti sono stati conquistati da Anastasios Riniotis , mentre Simone Garello ed Alessandro Soraci hanno ottenuto un punto a testa. Grazie a questo successo la formazione verzuolese ha rafforzato la sua leadership in classifica che vede ora in 2a posizione, a due lunghezze, soltanto il Vigevano, mentre il Milano e Cus Torino condividono il 3° posto con 4 punti di distacco.

Più agevole è stato il successo ottenuto nel campionato di B2 dall’A4 Scotta che si è imposta per 5-1 sulla formazione del Luigi Rum di Genova. Due punti a testa sono stati conquistati da Mattia Garello e Vladimir Sych, mentre il 5° punto è arrivato grazie ad Andrea Garello.

Semaforo rosso invece per l’A4 Avis che nel campionato di C1 è stata sconfitta per 5-2 dal Sial Piossasco.

Domenica 14 novembre erano inoltre in programma i terzi concentramenti dei campionati femminili di serie A2 e B.

In serie A2 l’A4 Etea, impegnata a Varese, ha perso per 4-1 il primo incontro contro il TT. Torino e pareggiato per 3-3 il secondo con il Varese.

Il campionato di serie B ha invece visto protagonista la giovanissima formazione dell’A4 Caffetteria Quattrogatti ( Marta Garello, Alice Rivoira, Maddalena Rosso) che ha prima superato per 4-0 il Gasp Moncalieri e poi si è aggiudicata per 4-2 il derby con l’A4 Benebanca che nel primo incontro della giornata era stata sconfitta per 4-0 dalla capolista TT. Torino.