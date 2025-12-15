 / Sport

Sport | 15 dicembre 2025, 13:03

"U Giru de Natale": Atletica Roata Chiusani ok a Montecarlo

Nella categoria Allievi vittoria di Andrea Mandrile

Trasferta monegasca con ottimi riscontri per i portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, impegnati a Montecarlo domenica 14 dicembre sui 10km della 30ª edizione de "U Giru de Natale".

Nella categoria Allievi vittoria di Andrea Mandrile, al traguardo in 36’52”, secondo Samuele Martina in 37’27, 4° Davide Dutto, bene Francesco Davico.

Seconda piazza Juniores per Pietro Belmondo, 36’01, bene Francesco Godano 3°ESM in36’52

Piazzato Giovanni Battista Peano.

Nelle categorie Master 27° posto assoluto in 34’05 per Davide Martina, 5°M2, bene Federico Not, Renato Mantovani ed Ivana Robino.

Ad accompagnare gli atleti i tecnici Tomatis e Griseri

