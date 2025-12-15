 / Curiosità

Curiosità | 15 dicembre 2025, 12:01

Alba: festeggiate le coppie albesi che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro [FOTO]

Il sindaco ha consegnato alle coppie presenti la riproduzione del “Matrimonio della Vergine”

Domenica 14 dicembre, il Comune di Alba ha organizzato un evento speciale dedicato alle coppie albesi che quest’anno festeggiano le nozze d’oro: ben 110 coppie hanno raggiunto questo importante traguardo, di cui una quarantina erano presenti alla cerimonia ufficiale.

L’appuntamento è iniziato con la Messa nella Cattedrale, proseguendo poi con il programma celebrativo in San Domenico. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche familiari Donatella Croce che hanno voluto personalmente salutare e omaggiare ciascuna coppia.

Il sindaco ha consegnato alle coppie presenti la riproduzione del “Matrimonio della Vergine”, tratto dalla predella della pala d’altare della Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino, un’opera cinquecentesca oggi conservata nella sala consiliare del Palazzo Comunale. La pala, realizzata con tecnica mista su tavola e attribuita a un pittore piemontese forse appartenente alla cerchia del Macrino, decorava originariamente una delle cappelle della Cattedrale di Alba.

A rendere ancora più suggestivo il momento, alcuni musicisti dell’Orchestra Filarmonica Alba hanno eseguito brani dedicati agli sposi: Eleonora Violardo e Marco Giachino al violino e Angelica Nova al violoncello.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora Donatella Croce: "Raggiungere le nozze d’oro rappresenta un traguardo importante, frutto di amore, impegno e pazienza condivisa. Queste coppie hanno saputo rimanere insieme nel tempo, affrontando gioie e difficoltà, diventando un esempio prezioso per tutta la nostra comunità. L’Amministrazione comunale rinnova i propri complimenti e auguri a tutte le coppie coinvolte, ringraziandole per il contributo che hanno saputo dare in questi cinquant'anni all’arricchimento della vita sociale della città di Alba”.

