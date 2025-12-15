Alba: festeggiate le coppie albesi che hanno raggiunto il traguardo delle nozze d’oro [FOTO]

Domenica 14 dicembre, il Comune di Alba ha organizzato un evento speciale dedicato alle coppie albesi che quest’anno festeggiano le nozze d’oro: ben 110 coppie hanno raggiunto questo importante traguardo, di cui una quarantina erano presenti alla cerimonia ufficiale.

L’appuntamento è iniziato con la Messa nella Cattedrale, proseguendo poi con il programma celebrativo in San Domenico. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Alba Alberto Gatto e l’assessora alle Politiche familiari Donatella Croce che hanno voluto personalmente salutare e omaggiare ciascuna coppia.

Il sindaco ha consegnato alle coppie presenti la riproduzione del “Matrimonio della Vergine”, tratto dalla predella della pala d’altare della Sacra Famiglia con Sant’Anna e San Giovannino, un’opera cinquecentesca oggi conservata nella sala consiliare del Palazzo Comunale. La pala, realizzata con tecnica mista su tavola e attribuita a un pittore piemontese forse appartenente alla cerchia del Macrino, decorava originariamente una delle cappelle della Cattedrale di Alba.

A rendere ancora più suggestivo il momento, alcuni musicisti dell’Orchestra Filarmonica Alba hanno eseguito brani dedicati agli sposi: Eleonora Violardo e Marco Giachino al violino e Angelica Nova al violoncello.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessora Donatella Croce: "Raggiungere le nozze d’oro rappresenta un traguardo importante, frutto di amore, impegno e pazienza condivisa. Queste coppie hanno saputo rimanere insieme nel tempo, affrontando gioie e difficoltà, diventando un esempio prezioso per tutta la nostra comunità. L’Amministrazione comunale rinnova i propri complimenti e auguri a tutte le coppie coinvolte, ringraziandole per il contributo che hanno saputo dare in questi cinquant'anni all’arricchimento della vita sociale della città di Alba”.