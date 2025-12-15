Allarme maltempo, chiude il Colle della Maddalena

A partire dalle ore 20:00 di oggi, lunedì 15 dicembre, la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” sarà chiusa al traffico nel tratto compreso tra Argentera, al chilometro 53,330, e il Confine di Stato, al chilometro 59,708. La decisione arriva in seguito al peggioramento delle condizioni meteorologiche previsto nelle prossime ore sui settori alpini.
Il provvedimento tecnico è stato adottato sulla base del Bollettino di Allerta diffuso da Arpa Piemonte, che segnala significativi apporti di neve al suolo, con conseguenti rischi per la circolazione stradale. L’intensificarsi delle precipitazioni nevose e le basse temperature rendono infatti difficoltose le operazioni di transito in sicurezza lungo il valico.
La chiusura resterà in vigore fino a cessata necessità. La riapertura della statale avverrà non appena saranno ripristinate condizioni di piena sicurezza per l’utenza, a seguito del miglioramento del quadro meteorologico.
Le autorità raccomandano agli automobilisti di prestare attenzione agli aggiornamenti e di programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle limitazioni in atto.