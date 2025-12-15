 / Volley

Volley | 15 dicembre 2025, 14:07

VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley vince e torna in zona promozione

Florens Vigevano e Volley 2001 Garlasco non perdono un colpo. Il Mondovì Volley piega il Care Project Bellusco per 3-0 e sale sul terzo gradino della classifica. Si sblocca l'Acrobatica Alessandria

Il Mondovì Volley festeggia la vittoria contro il Bellusco (foto Cristiano Silvestri)

Come due rulli compressori proseguono spediti i cammini della Florens Vigevano e del Volley 2001 Garlasco nel Campionato di Volley femminile di serie B1. La capolista ha brillantemente superato anche l’esame Villa Cortese. La squadra di coach Colombo si è imposta in trasferta per 3-1, dando prova di estrema lucidità e concretezza negli ultimi due parziali, chiusi ai vantaggi sul 25-27 e  sul 24-26. 

Successo casalingo per il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha avuto la meglio dell’Issa Novara per 3-0. Con l’identico risultato si chiusa anche Mondovì Volley-Care Project Bellusco. Le pumine di coach Basso hanno approcciato in maniera perfetta al match, dato confermato dalla conquista dei primi due set con un doppio 25-17. Nel terzo parziale il Bellusco ha messo in difficoltà il Mondovì, ma le monregalesi sono state comunque brave a riprendersi e a chiudere set e match sul 26-24. 

Grazie a questo successo il Puma è salito in terza posizione, in piena zona promozione. Oltre alla prova quasi perfetta della regista Colombano, occorre segnalare i 17 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. Dopo tre sconfitte consecutive si è rialzata l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa per 3-1 sul non facile campo del SD CCS Cogne Aosta. Colpo esterno anche per il Capo D’Orso Palau in casa del Cus Torino (1-3). Infine tre punti d’oro conquistati dal Pan Alfieri Cagliari nel match contro il Parella Torino (3-1). 

Mercoledì la decima giornata si chiuderà con il posticipo Chieri 76-Academy Volpiano. Nel prossimo turno di campionato non dovrebbero incontrare difficoltà, almeno sulla carta, le due battistrada Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco, opposte rispettivamente al Chieri 76 e all’Issa Novara. il Mondovì Volley, invece, renderà visita al Parella Torino, mentre tra le sfide più interessanti spicca quella tra il Care Project Bellusco e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY 2001 GARLASCO

ISSA NOVARA

3-0

CUS TORINO

CAPO D’ORSO PALAU

1-3

MONDOVI’ VOLLEY

CARE PROJECT BELLUSCO

3-0

CHIERI 76

ACADEMY VOLPIANO

17/12

GSO VILLA CORTESE

FLORENS VIGEVANO

1-3

SD CCS COGNE AOSTA

ACROBATICA ALESSANDRIA

1-3

PAN ALFIERI CAGLIARI

PARELLA TORINO

3-1

LA CLASSIFICA

1

FLORENS VIGEVANO

28

2

VOLLEY 2001 GARLASCO

26

3

MONDOVI’ VOLLEY

22

4

GSO VILLA CORTESE

22

5

ACROBATICA ALESSANDRA

20

6

CAPO D’ORSO PALAU

18

7

CARE P. BELLUSCO

14

8

SD CCS COGNE AOSTA

13

9

CUS TORINO

12

10

PAN A. CAGLIARI

11

11

ISSA NOVARA

8

12

PARELLA TORINO

6

13

CHIERI 76*

5

14

ACADEMY VOLPIANO*

2

 *una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 11^ GIORNATA DI ANDATA

ACADEMY VOLPIANO

VOLLEY 2001 GARLASCO

20/12

ISSA NOVARA

CUS TORINO

 

PARELLA TORINO

MONDOVI’ VOLLEY

 

CAPO D’ORSO PALAU

SD CCS COGNE AOSTA

 

FLORENS VIGEVANO

CHIERI 76

 

CARE P. BELLUSCO

GSO VILLA CORTESE

 

ACR. ALESSANDRIA

PAN A. CAGLIARI

6/01

Matteo La Viola

