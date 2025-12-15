VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley vince e torna in zona promozione

Come due rulli compressori proseguono spediti i cammini della Florens Vigevano e del Volley 2001 Garlasco nel Campionato di Volley femminile di serie B1. La capolista ha brillantemente superato anche l’esame Villa Cortese. La squadra di coach Colombo si è imposta in trasferta per 3-1, dando prova di estrema lucidità e concretezza negli ultimi due parziali, chiusi ai vantaggi sul 25-27 e sul 24-26.

Successo casalingo per il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha avuto la meglio dell’Issa Novara per 3-0. Con l’identico risultato si chiusa anche Mondovì Volley-Care Project Bellusco. Le pumine di coach Basso hanno approcciato in maniera perfetta al match, dato confermato dalla conquista dei primi due set con un doppio 25-17. Nel terzo parziale il Bellusco ha messo in difficoltà il Mondovì, ma le monregalesi sono state comunque brave a riprendersi e a chiudere set e match sul 26-24.

Grazie a questo successo il Puma è salito in terza posizione, in piena zona promozione. Oltre alla prova quasi perfetta della regista Colombano, occorre segnalare i 17 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. Dopo tre sconfitte consecutive si è rialzata l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa per 3-1 sul non facile campo del SD CCS Cogne Aosta. Colpo esterno anche per il Capo D’Orso Palau in casa del Cus Torino (1-3). Infine tre punti d’oro conquistati dal Pan Alfieri Cagliari nel match contro il Parella Torino (3-1).

Mercoledì la decima giornata si chiuderà con il posticipo Chieri 76-Academy Volpiano. Nel prossimo turno di campionato non dovrebbero incontrare difficoltà, almeno sulla carta, le due battistrada Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco, opposte rispettivamente al Chieri 76 e all’Issa Novara. il Mondovì Volley, invece, renderà visita al Parella Torino, mentre tra le sfide più interessanti spicca quella tra il Care Project Bellusco e il Gso Villa Cortese.

I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY 2001 GARLASCO ISSA NOVARA 3-0 CUS TORINO CAPO D’ORSO PALAU 1-3 MONDOVI’ VOLLEY CARE PROJECT BELLUSCO 3-0 CHIERI 76 ACADEMY VOLPIANO 17/12 GSO VILLA CORTESE FLORENS VIGEVANO 1-3 SD CCS COGNE AOSTA ACROBATICA ALESSANDRIA 1-3 PAN ALFIERI CAGLIARI PARELLA TORINO 3-1

LA CLASSIFICA

1 FLORENS VIGEVANO 28 2 VOLLEY 2001 GARLASCO 26 3 MONDOVI’ VOLLEY 22 4 GSO VILLA CORTESE 22 5 ACROBATICA ALESSANDRA 20 6 CAPO D’ORSO PALAU 18 7 CARE P. BELLUSCO 14 8 SD CCS COGNE AOSTA 13 9 CUS TORINO 12 10 PAN A. CAGLIARI 11 11 ISSA NOVARA 8 12 PARELLA TORINO 6 13 CHIERI 76* 5 14 ACADEMY VOLPIANO* 2

*una partita in meno

PROSSIMO TURNO – 11^ GIORNATA DI ANDATA