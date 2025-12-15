VOLLEY B1F / Il punto sul girone A: il Mondovì Volley vince e torna in zona promozione

Come due rulli compressori proseguono spediti i cammini della Florens Vigevano e del Volley 2001 Garlasco nel Campionato di Volley femminile di serie B1. La capolista ha brillantemente superato anche l’esame Villa Cortese. La squadra di coach Colombo si è imposta in trasferta per 3-1, dando prova di estrema lucidità e concretezza negli ultimi due parziali, chiusi ai vantaggi sul 25-27 e sul 24-26.
Successo casalingo per il Volley 2001 Garlasco, che in casa ha avuto la meglio dell’Issa Novara per 3-0. Con l’identico risultato si chiusa anche Mondovì Volley-Care Project Bellusco. Le pumine di coach Basso hanno approcciato in maniera perfetta al match, dato confermato dalla conquista dei primi due set con un doppio 25-17. Nel terzo parziale il Bellusco ha messo in difficoltà il Mondovì, ma le monregalesi sono state comunque brave a riprendersi e a chiudere set e match sul 26-24.
Grazie a questo successo il Puma è salito in terza posizione, in piena zona promozione. Oltre alla prova quasi perfetta della regista Colombano, occorre segnalare i 17 punti messi a segno dalla schiacciatrice Elisa Bole. Dopo tre sconfitte consecutive si è rialzata l’Acrobatica Alessandria, vittoriosa per 3-1 sul non facile campo del SD CCS Cogne Aosta. Colpo esterno anche per il Capo D’Orso Palau in casa del Cus Torino (1-3). Infine tre punti d’oro conquistati dal Pan Alfieri Cagliari nel match contro il Parella Torino (3-1).
Mercoledì la decima giornata si chiuderà con il posticipo Chieri 76-Academy Volpiano. Nel prossimo turno di campionato non dovrebbero incontrare difficoltà, almeno sulla carta, le due battistrada Florens Vigevano e il Volley 2001 Garlasco, opposte rispettivamente al Chieri 76 e all’Issa Novara. il Mondovì Volley, invece, renderà visita al Parella Torino, mentre tra le sfide più interessanti spicca quella tra il Care Project Bellusco e il Gso Villa Cortese.
I RISULTATI DELLA 10^ GIORNATA DI ANDATA
VOLLEY 2001 GARLASCO
ISSA NOVARA
3-0
CUS TORINO
CAPO D’ORSO PALAU
1-3
MONDOVI’ VOLLEY
CARE PROJECT BELLUSCO
3-0
CHIERI 76
ACADEMY VOLPIANO
17/12
GSO VILLA CORTESE
FLORENS VIGEVANO
1-3
SD CCS COGNE AOSTA
ACROBATICA ALESSANDRIA
1-3
PAN ALFIERI CAGLIARI
PARELLA TORINO
3-1
LA CLASSIFICA
1
FLORENS VIGEVANO
28
2
VOLLEY 2001 GARLASCO
26
3
MONDOVI’ VOLLEY
22
4
GSO VILLA CORTESE
22
5
ACROBATICA ALESSANDRA
20
6
CAPO D’ORSO PALAU
18
7
CARE P. BELLUSCO
14
8
SD CCS COGNE AOSTA
13
9
CUS TORINO
12
10
PAN A. CAGLIARI
11
11
ISSA NOVARA
8
12
PARELLA TORINO
6
13
CHIERI 76*
5
14
ACADEMY VOLPIANO*
2
*una partita in meno
PROSSIMO TURNO – 11^ GIORNATA DI ANDATA
ACADEMY VOLPIANO
VOLLEY 2001 GARLASCO
20/12
ISSA NOVARA
CUS TORINO
PARELLA TORINO
MONDOVI’ VOLLEY
CAPO D’ORSO PALAU
SD CCS COGNE AOSTA
FLORENS VIGEVANO
CHIERI 76
CARE P. BELLUSCO
GSO VILLA CORTESE
ACR. ALESSANDRIA
PAN A. CAGLIARI
6/01