VOLLEY BM / Il VBC Mondovì lotta quattro set prima di arrendersi alla capolista Malnate

Nella decima giornata del campionato di serie B il VBC Mondovì allenato da Vittorio Bertini e Matteo Brignone si arrende per 3-1 (25-18,25-20,27-29,25-17) al forte Malnate, attualmente in testa alla classifica con 24 punti in compagnia di PVL Ciriè e Caronno. In terra lombarda i monregalesi hanno giocato un terzo set decisamente positivo, esprimendosi con continuità e riuscendo a contenere gli errori, mentre per il resto della gara hanno un po’ troppo proceduto a sprazzi, alternando cose positive ad altre decisamente meno buone. E proprio la mancanza di continuità unita ad una certa faticata a mettere a terra il pallone risultano essere i difetti principali di questa prima parte della stagione, su cui è necessario concentrare il lavoro in palestra.

“Abbiamo lottato – commenta al termine coach Vittorio Bertini –, ma purtroppo il risultato non ha assolutamente premiato i nostri sforzi perché avremmo sicuramente meritato la conquista di un punto, che sarebbe stato molto utile per una classifica che si fa molto difficile anche a causa di qualche risultato particolarmente strano . Il primo set, giocato fino a metà sul punto a punto, ci ha visto andare in difficoltà in ricezione sui turni di servizio jump-flot dei loro centrali e del più esperto Rodini. Nel secondo abbiamo compiuto un passo in avanti nel gioco e soprattutto nella capacità di contrastare i velocissimi attaccanti varesini. Sono molti gli attacchi loro che abbiamo toccato a muro e le difese recuperate, ma la nostra atavica fatica a finalizzare la fase di ricostruzione unita alla loro accelerazione finale, specie in battuta, ci ha condannato. Nel terzo parziale siamo partiti alla grande fino al 21-16, poi improvvisamente ci siamo bloccati, permettendo al Malnate di raggiungerci sul 22-22, ma per fortuna ci siamo ripresi e, grazie anche all’apporto del muro, siamo riusciti a chiudere ai vantaggi. Nel quarto set abbiamo iniziato molto bene, portandoci sull’ 8-5, ma poi loro hanno cambiato ritmo, accelerando ulteriormente, mentre invece noi abbiamo faticato molto in attacco, non trovando le giuste soluzioni, e siamo calati di attenzione in difesa. Ancora una volta sono stati utilizzati tutti i giocatori, con menzione speciale per i due liberi Garelli e Candela, che si sono ‘scambiati’ i ruoli, per Berutti, importante con la sua grinta, per Bosio e Bellanti, riferimenti importanti in attacco sino a quando hanno tenuto fisicamente e soprattutto Catena, autore di ben 6 muri punto. Ora voltiamo pagina e concentriamoci sull’ importantissima gara di sabato contro il Brugherio, attualmente ottavo con 13 punti e che sta attraversando un momento di forma decisamente molto buono, avendo superato negli ultimi due turni il S. Mauro Torino ed il Saronno con un doppio 3-0. Per noi questa è un’ altra partita che non si può e non si deve assolutamente sbagliare se vogliamo continuare a restare in corsa per la salvezza”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Giovannetti in regia, Bosio opposto, Camperi e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara tutti i giocatori presenti a referto, ossia Menardo, Berutti, Polizzi, Genesio, capitan Garello e Caldano.

Nel primo set vi è grande equilibrio sino al 9 pari, poi il Malnate allunga e prima si porta sul 16-13, quindi sul 21-16 ed infine chiude 25-18, mentre nelle file monregalesi entrano Menardo e Garello in battuta.

Nella seconda frazione i padroni di casa partono forte e si portano prima sull’ 8-3 e poi sul 16-10. Bertini prova ad inserire Menardo, Polizzi, Genesio e Garello e la squadra ha una reazione, ma i lombardi non si disuniscono e chiudono 25-20.

Nel terzo set, con Menardo e Berutti in campo sin dall’ inizio, i monregalesi partono bene e si portano prima sull’ 8-6, poi sul 16-13 ed infine sul 21-16, quindi, nonostante gli inserimenti di Caldano, Camperi e Garello, accusano un passaggio a vuoto che permetta al Malnate di recuperare il gap ed ottenere la parità sul 22-22. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 27 pari, quando i monregalesi riescono a piazzare il break decisivo ed a chiudere così ai vantaggi 29-27.

Anche nella quarta frazione i monregalesi partono bene e si portano sull’ 8-5, quindi il Malnate alza i ritmi e prima ottiene la parità sull’ 11-11 e poi va via, portandosi prima sul 16-12, poi sul 21-14 ed infine chiude 25-17, mentre entrano prima Genesio, poi Camperi ed infine Garello in battuta.

Sabato nell’ ultimo impegno di questo 2025 il VBC ospiterà alle ore 20.30 al Pala “Nino Manera” il Brugherio, attualmente ottavo con 13 punti e che sta attraversando un momento di forma decisamente molto buono, avendo superato negli ultimi due turni il S. Mauro Torino ed il Saronno con un doppio 3-0. Per i monregalesi questa è un’ altra partita che non si può e non si deve assolutamente sbagliare per continuare a restare in corsa per la salvezza.

MALNATE - VBC MONDOVI’ 3-1 (25-18,25-20,27-29,25-17)

VBC MONDOVI’: Giovannetti, Bosio 14, Camperi 5, Bellanti 11, Coppa 4, Catena 10, Candela (L1), Garelli (L2), Menardo 7, Garello (K), Polizzi , Genesio 2, Caldano, Berutti 4. ALL: Vittorio Bertini – Matteo Brignone.