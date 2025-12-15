VOLLEY DM / La capolista Villanova fa suo il derby con il VBC Mondovì

I cadetti del VBC Mondovì si arrendono per 3-1 (19-25,24-26,25-22,15-25) alla capolista il Villanova, che si conferma squadra più esperta e più quadrati rispetto ai giovani monregalesi. In classifica generale dopo 10 turni il VBC resta al settimo posto a quota 16 punti, frutto di 5 vittorie, a -3 dall’ Alba sesto ed a +3 sul Val Chisone ed il PVL Ciriè.

Riccardo Gallia è partito con Marabotto in palleggio, Mastantuoni opposto, capitan Bernardi e Fichera in banda, Fara e Leandro al centro, Gasco libero, inserendo successivamente Borsarelli e Bertano.

Nel primo set partono meglio i villanovesi, che si portano prima sul 7-4 e poi sul 14-11. Dentro nelle file monregalesi prima Bertano e poi Borsarelli, ma l’ inerzia del parziale non varia e così il Villanova prima si porta sul 20-15 e poi chiude 25-19.

Nella seconda frazione vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i monregalesi allungano e si portano 17-14, ma i villanovesi reagiscono ed ottengono la parità sul 22-22. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 26 pari, quando il Villanova trova il break vincente e chiude ai vantaggi 28-26.

Nel terzo set i cadetti del Mondovì partono bene e si portano prima sul 13-9 e poi sul 15-9. Il Villanova reagisce e si avvicinano (17-20), ma i monregalesi non si disuniscono e prima si portano sul 22-18 e poi chiudono 25-22.

Nella quarta frazione il Villanova parte forte e si porta subito sul 9-5, poi sul 15-10, quindi allunga 18-11 ed infine chiude 25-15, mentre entra Aimale.

Sabato i cadetti monregalesi giocheranno alle ore 18.30 a Boves contro i secondi della classe.