TENNISTAVOLO / Giacomo Izzo a gonfie vele, il pongista mantese d'argento in Montenegro

Giacomo Izzo, atleta mantese, tesserato per l’ASD Virtus Servigliano, società delle Marche che milita nel campionato Italiano di tennistavolo in serie A1, ha partecipato nel mese di ottobre al Torneo Internazionale WTT di Podgorica in Montenegro, conquistando in coppia con l’indiana Syndrela Das la medaglia d’argento.

Nello scorso fine settimana, inoltre, si è svolto a Dammam in Arabia Saudita il torneo, sempre del circuito WTT, nel quale Giacomo, partito come testa di serie, ha superato il girone accedendo al tabellone ad eliminazione diretta, dove si è spinto sino alla semifinale, conquistando un ottimo terzo posto.

A fine novembre è stato convocato nella Nazionale Assoluta per partecipare al Torneo Feeder di Parma, superando due turni di qualificazione, contro Daniele Pinto ed Allegranza Giacomo e sfiorando l’accesso al tabellone principale, sconfitto dal pluricampione Italiano, Mihai Bobocica.

A partire da quest’anno agonistico Giacomo Izzo si allena presso il Centro di preparazione Olimpica di Terni, che raggruppa i migliori pongisti italiani delle nazionali giovanili ed assolute.