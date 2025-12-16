TENNIS TAVOLO / Mondovì tra battaglie e successi: un weekend all’insegna dell’impegno

Fine settimana intenso per il Tennistavolo Mondovì, impegnato su più fronti nei campionati regionali maschili e femminili. Dalla Serie D alla B femminile, le squadre monregalesi hanno dato prova di carattere, alternando successi importanti e sconfitte di misura in un contesto di crescita generale.

Sesta Giornata Tennis Tavolo Mondovì

Un incontro stregato per il TT MLM Mondovì che sabato 13 è uscito sconfitto dal Palasport di Cortemaggiore, Piacenza, dopo una battaglia giunta fino alla nona decisiva partita. I locali del Teco-Cattina venivano da 4 sconfitte ed una vittoria, e si poteva configurare come un vero e proprio scontro salvezza. La partenza degli ospiti è bruciante, con Marco Torta che regola Sazonov in quattro set, e Catalin Negrila che in tre set stende Calarco. Il più forte dei locali è Conciauro e Luca Palmarucci non fa miracoli, ma Negrila su Sazonov porta i monregalesi sul 3 a 1. Torta rimonta due set a Conciauro per poi cedere al quinto, e sempre dopo cinque set Palmarucci ha ragione di Calarco. Sul 4 a 2 sembra davvero fatta, ma i locali si rifanno sotto, e con Conciauro su Negrila e Sazonov su Palmarucci in 4 set riportano l’incontro sul 4 pari. Tutto è rimandato alla nona sfida, Torta rimonta due set a Calarco ma cede nel decisivo quinto set. Un vero peccato, su tre trasferte alla portata ne è sortita una sola vittoria, ma si vede che la squadra è in crescita e tutte le gare di ritorno saranno disputate in casa. Sabato 20 ultima di andata al Palabeila contro Verzuolo Tonoli, attuali primi a punteggio pieno.

Serie C2

TT Mondovì Macelleria Gazzera ha vinto 5 a 3 sul campo dell’Isola d’Asti Bausola SRL, incontro molto equilibrato, locali che si portano in vantaggio con il 3-0 di Marchesi su Basso, pari di Fragolino su Rotondo, avanti gli ospiti con Boscolo al quinto su Bettiol e Fragolino in tre set su Marchesi. Rimonta Bettiol che supera prima Basso in tre set e poi Fragolino in quattro, ma gli risponde Boscolo che chiude su Rotondo 3-1 e su Marchesi 3-2 per il 5 a 3 finale. Venerdì 19 sfida casalinga con il Verzuolo Tonoli.

Serie D1

Il TT Botta Forni Mondovì ha battuto il Verzuolo A4 Dental quality 5 a 1, bene Valeria Beccaria che regola Andrea Lanzarone 3 a 1, pari di Bosio che piega Gigi Beltramo in tre set. Segue assolo dei locali che si riportano in vantaggio con Angela Alessandrini in tre set su Lanzarone Carmelo, Beccaria che la spunta al quinto su Bosio, Alessandrini ottima su Lanzarone Andrea in tre set e chiude la subentrata Beatrice Borrello al quinto su Carmelo Lanzarone. TT Botta forni attualmente seconda con 8 punti dietro i 10 della capolista San Damiano italfrese che incontrerà giovedì 18 in trasferta.

Serie D2.

Ancora una splendida vittoria per i giovani del TT Mondovi Bruno Gomme. Camperi Bresciano e Mamino passano come un rullo compressore sull’Auxilum Fossano, vittoria netta per 6 a 0 con 4 set concessi in totale agli ospiti. Camperi e Bresciano partono bene con doppio 3-0 su Sturpino e Pelissero, Mamino 3-1 su Gandino continua la marcia, Camperi e Bresciano replicano su Pelissero e Gandino 3-1 e 3-0, la porta a casa anche Mamino che deve chiudere al quinto su Sturpino. Con questa ennesima vittoria Bruno gomme si porta al comando con 11 punti contro i 9 di Barge Stravicino e Verzuolo Acqua Eva.

Serie D3

Ferme le squadre del girone I poiché il previsto derby è già stato disputato, nel girone L sconfitta onorevole del TT Colonia agricola Mondovì che a Savigliano è stato battuto 2-4 dal Area 172 Savigliano auto. Buona prova di Brunetti e La Fortezza che hanno vinto i due incontri contro Piero Piasco, i locali si sono invece imposti con Cangialosi, 3-0 a La Fortezza e Kostenko, e Prato, 3-1 a Tino e a Brunetti.

CAMPIONATI FEMMINILI

Settimana di concentramenti per le squadre femminili del TT Mondovì. In serie B il TT Zimbardi ha superato il Donatori di sangue Fratres Cascina per 4 a 2, con doppia vittoria per Angela Alessandrini ed una a testa per Anna Coates e Valeria Beccaria, ed ha pareggiato 3 a 3 con il TT Bernini di Livorno, con tre vittorie e tre sconfitte cadauno per Alessandrini Borrello e Beccaria.

In serie C, esordio del TT Agriturismo Manzone Mondovì con Natalia Kostenko, Maria Cuniberti ed Evelyn Beltramo, che superano il Cus Torino B per 5 a 0, e perdono la seconda partita per 2-4 dal Gasp Moncalieri con una vittoria a testa per Cuniberti e Beltramo.