A Frabosa Sottana inaugura la mostra "Titino il mattoncino" realizzata dai bambini

Sta per concludersi "Mattoncini in Armonia", progetto nato dalla collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Heart4Children, partner del Gruppo LEGO, e realizzato con la supervisione scientifica di Mind4Children Srl, spin-off dell’Università di Padova.

L’iniziativa, sostenuta dai fondi della Fondazione CRT e realizzata in collaborazione con il Comune di Frabosa Sottana, si è ispirata alla visione della prof.ssa Daniela Lucangeli, tra le principali studiose italiane nell’ambito delle scienze cognitive e dell’apprendimento. Da sempre promotrice della centralità della persona e del valore emozionale dell’educazione, la prof.ssa ricordava come “apprendere sia un’esperienza che scalda il cuore”.

Gli incontri, ospitati presso la biblioteca del Comune di Frabosa Sottana, sono stati condotti dalle formatrici Sara Galleano e Maria Iasio, accompagnati dalle musiche di Nicolina Dalia e dalle illustrazioni realizzate da Paola Pomati. A guidare i bambini attraverso il percorso formativo è stata l’avventura di "Titino il Mattoncino", una storia scritta appositamente per il progetto. Il racconto ha permesso di combinare due elementi centrali e fortemente motivanti: il mattoncino come strumento di costruzione, relazione e cooperazione, e la musica come esperienza emotiva capace di sostenere lo sviluppo delle potenzialità di ogni individuo.

Il focus della proposta educativa è stato l’educazione musicale mediata dal mattoncino, un elemento aperto e creativo che, nell’immaginario del bambino, ha rappresentato da sempre un mezzo piacevole e immediato per dare forma ai propri mondi interiori. Attraverso il gioco di costruzione, i bambini si sono approcciati anche al coding e al problem-solving, ampliando la relazione in uno spirito di squadra, insieme per lo stesso obiettivo. I bambini in età evolutiva sono stati esposti a un’esperienza globale che ha coinvolto le dimensioni sensoriale, cognitiva ed emotiva, favorendo al tempo stesso il benessere individuale.

Il progetto ha proposto attività laboratoriali inclusive, momenti di creatività condivisa e percorsi educativi ispirati ai principi della Warm Cognition di Daniela Lucangeli, che hanno valorizzato il benessere emotivo come premessa fondamentale per l’apprendimento.

Il percorso, articolato in cinque incontri, si è concluderà il 19 dicembre alle 16 con una mostra aperta ai genitori presso la biblioteca: un momento in cui i bambini, protagonisti delle loro creazioni, accompagnati dalle musiche che hanno contribuito a rendere speciale l’intera esperienza presenteranno il percorso formativo attuato.