Arte e solidarietà: inaugurata a Savigliano la mostra benefica con le opere di Picco e Campana

Paesaggi, scorci cittadini, sagome stilizzate, volti, nature morte, fiori e tanto altro. È stata inaugurata, nei locali di “Spazio Oceano” in via Garibaldi, la mostra benefica di Oasi Giovani di Savigliano che vede protagonisti i quadri di Mario Picco e Giuseppe Campana.

Disposte su due piani, le opere sono state donate da Picco e da Maria Angaramo (storica segretaria di Campana, scomparso anni fa) perché il ricavato sostenga le attività benefiche dell'ente, in particolare la Comunità genitore-bambino, a cui è dedicata la campagna natalizia 2025.

A tal proposito, i visitatori possono proporre un'erogazione liberale in busta chiusa per i quadri che desiderano avere, e l'opera sarà assegnata a chi avrà formulato l'offerta più alta.

I dipinti si possono vedere, oltre che fisicamente, anche online, sul sito www.oasigiovani.it . La proposta di erogazione può essere formulata anche via e-mail all'indirizzo risorse@oasigiovani.it , indicando: nome, cognome, numero del quadro, importo dell'offerta ed un contatto per essere ricontattati in caso di aggiudicazione dell'opera.

Una prima apertura delle buste avverrà martedì 23 dicembre alle 12, così che gli interessati possano avere i quadri desiderati in tempo per Natale.

«Questa mostra – ha detto il presidente Gianfranco Saglione durante l'inaugurazione – testimonia come l'arte e la grande maestria pittorica possano sposare cause benefiche ed essere un mezzo per fare del bene. Ringraziamo Mario Picco e Maria Angaramo per averci donato le tante opere con generosità, mettendole a servizio della collettività».

L'allestimento è visitabile – ad ingresso libero – il martedì ed il venerdì mattina dalle 9 alle 12.30, ed il lunedì ed il mercoledì dalle 14.30 alle 17. Apertura fino a fine gennaio.