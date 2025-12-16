Caraglio ricorda i Sette Martiri a 81 anni dalla tragedia

Caraglio si prepara a commemorare l'81° anniversario dell'eccidio dei Sette Martiri con due appuntamenti che invitano la comunità a mantenere vivo il ricordo di quella tragica pagina di storia locale.
Le celebrazioni prenderanno il via venerdì 26 dicembre con la Santa Messa nella Chiesa Parrocchiale alle ore 9.30, seguita alle 10.15 dal corteo verso il Monumento dei Sette Martiri. Enti e associazioni sono invitati a partecipare con le proprie bandiere.
Martedì 30 dicembre, alle ore 21, il Teatro Civico ospiterà la rappresentazione teatrale "Era il 30 di dicembre: i Sette Martiri", a cura del Teatrino al Forno del Pane "Giorgio Buridan". Un momento di riflessione e memoria affidato al linguaggio del teatro, per non dimenticare il sacrificio di chi perse la vita in quel drammatico giorno del 1944.
La partecipazione della cittadinanza rappresenta la più autentica testimonianza del ricordo.