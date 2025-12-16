Cervignasco: riapre il presepe meccanico tradizionale di Lorenzo e Rachele Vittone

L’edizione 2025–2026 si preannuncia particolarmente speciale: il presepe, infatti, è stato ampliato ed ha raggiunto i 12mq, arricchendosi di nuovi meccanismi "home made" che daranno vita a un percorso ancora più suggestivo.

Partito come passione personale del papà Roberto, con il passare del tempo, ha coinvolto tutta la famiglia: mamma Jessica ed i piccoli Lorenzo e Rachele (in foto) che ora collaborano alla sua realizzazione.

"Ogni anno cambiamo scenografia - spiega Roberto - e aggiungiamo qualche nuovo personaggio. Sono più di una ventina le statuine meccaniche, frutto della nostra collezione privata, ed alcune di queste sono state realizzare a mano con materiale di recupero. Un software regola i movimenti delle statuine, pioggia e fulmini".

L’apertura al pubblico avrà inizio sabato 20 dicembre e proseguirà tutti i giorni fino al 6 gennaio, con orario dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Per chi volesse salutare la famiglia Vittone e scoprire i retroscena dell'affascinante presepe artigianale avrà inoltre due giornate finali dedicate ai saluti di chiusura: 10 e 11 gennaio, sempre con lo stesso orario.

Il Presepe nella frazione di Cervignasco, si trova al numero civico 17, davanti all'asilo comunale.

Un gesto di solidarietà accompagna l'iniziativa della famiglia Vittone: tutte le offerte raccolte, anche quest'anno, saranno interamente devolute a: “Il Fiore della Vita” ODV, realtà impegnata all'interno del Reparto di Pediatria (Unità della Rete Oncoematologica Pediatrica piemontese per la Provincia di Cuneo) e della Neonatologia dell'Ospedale di Savigliano, con obiettivo fondante assistere tutti i bambini, i ragazzi e le famiglie che si trovano ad affrontare, con sofferenza, la malattia e il percorso terapeutico.

"La famiglia Vittone invita tutti, grandi e bambini a vivere la magia del Natale attraverso un percorso che unisce memoria, creatività ed un inno alla vita. ... Vi aspettiamo!"