Domani al Toselli di Cuneo le note "Blues it studio" con Roby Bella

Sarà presentato in anteprima domani sera, mercoledì 17 dicembre alle 21, sul palco del Teatro Toselli di Cuneo "Blues it studio", nuovo progetto di Roby Bella: un viaggio alla ricerca delle tracce blues nella musica italiana d’autore.

Fondato da Roberto Bella nel 2022, Blues It Studio è sia un laboratorio musicale in continuo divenire che un gruppo di cinque musicisti che si divertono a rivoltare, arrangiare e interpretare alcuni tra i brani italiani più noti con quel groove che ha portato il Mississipi a Chicago.

"L’idea è semplice - spiega Roby Bella -: riscoprire il blues nascosto nelle canzoni d’autore italiane. ‘blues it studio’ è il nome di questo viaggio musicale, back to the roots. Le melodie e i testi sono quelli che tutti conosciamo, quelli che potremmo canticchiare insieme per strada. Il sound è elettrico, caldo e cristallino, i riff e le improvvisazioni non mancano: quello che emerge è puro blues, nei suoi diversi stili. Una band di quattro musicisti - e amici - mi accompagna in questo viaggio con chitarre, Hammond, basso, batteria e cori, sostenendo la mia voce e la mia ricerca musicale. È ora di riscoprire il blues che non sapevamo di avere. Let’s blues it!".

Domani, in concomitanza all'evento, uscirà anche l'LP vinile con in copertina le foto di Guido Harari, progetto realizzato con il contributo dii Banca Cambiano e Acquarama). Blues it studio sarà disponibile anche su tutte le piattaforme digitali.

Il concerto di domani sera, all'interno del programma eventi Illuminata del comune di Cuneo, sarà la prima occasione di presentarlo al pubblico e vedrà sul palco Roby Bella (voce), Enrico Gosmar (chitarra e cori), Roberto Beccaria (piano, hammond, cori), Marco Giaccardi (basso), Lorenzo Arene (batteria).

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Ingresso in teatro dalle 20.30, inizio spettacolo alle 21.