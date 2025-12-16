Fossano, bilancio 2025-2027: Casa Ricaldone diventa la nuova sede delle associazioni

In attesa dell’ultimo Consiglio Comunale fossanese del 2025, in programma il prossimo 22 dicembre, il bilancio di previsione 2025-27 è stato invece uno dei temi chiave analizzati nel precedente, svoltosi il 28 novembre.

In particolare, l’amministrazione ha preso in analisi la variazione numero 11.

“In tale bilancio previsionale sono stati attuati diversi storni di vari capitoli sovrastimati. Uno di questi è l’importo cambiato in base alla diminuzione di personale ad esempio, chiudendo quindi una variazione nella parte corrente – ha spiegato il sindaco Dario Tallone -. 201.200 euro è la cifra che sarà utilizzata come avanzo vincolato in capitale, nella voce investimenti, per Palazzo Ricaldone, che sarà destinato a casa delle associazioni”.

[Palazzo Ricaldone di Fossano]

Il primo cittadino ha “snocciolato” le varie cifre che saranno utilizzate per le differenti attività: 47.800 euro sono un avanzo libero destinato a investimenti da parte del Comune. Questo è suddiviso in 3.300 euro per il villaggio sportivo, nel quale verranno attuati i lavori per l’adeguamento della pratica Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) e per l’antincendio; 3.500 euro invece sono per le operazioni che saranno realizzate all’asilo Pollicino, con le nuove illuminazioni esterne e l’installazione altri linee e corpi illuminanti.

Per il sistema di video-lettura delle targhe delle auto, che coprirà quasi la totalità della città, verrà utilizzata la cifra di 25mila euro.

Per l’acquisto di un igrometro per l’archivio storico della biblioteca al Castello, che consentirà un controllo adeguato di temperatura e umidità, verranno impiegati 5mila euro.

Per l’acquisto di un carrello per il trasporto di libri storici, sempre nel Castello, saranno impiegati 11mila euro e di 2mila per una nuova scala.

Per la Commissione di Collaudo tecnico amministrativo, relativa al fabbricato di edilizia e residenza pubblica di viale Vallauro, sarà spesa la somma di 16mila euro e 9mila euro per un incarico professionale per la relazione dell’Ape (Attestato di prestazione energetica) e per l’accatastamento per le varie parti dello stesso fabbricato, al fine di renderlo agibile.

“114.476 euro dovranno poi essere dati al Ministero per l’aumento registrato dei posti medi sul territorio comunale di Fossano, ma che andremo a richiedere il prossimo anno con l’apertura del nuovo asilo che si sta realizzando per essere concluso entro il 31 marzo e collaudato entro il 30 giugno”, ha aggiunto il sindaco Tallone.

La bella stagione invernale ha inoltre procurato un risparmio di 35 mila sulla gestione sgombero neve per la stagione 2024-25. Risparmi anche di 4mila euro per le commissioni di concorso gestite internamente.

19.700 euro sono le spese variazione di personale a livello interinale. 15mila euro sono stati spesi per la postalizzazione dei verbali di agosto da spedire alla cittadinanza. 2500 euro è la somma incassata per la custodia di veicoli sequestrati.

610 euro è invece il costo di servizio per la convenzione con l’Asl Cn 1 per il servizio dell’obitorio, con la collocazione di una nuova cella refrigerante, dopo aver fatto un sollecito al direttore generale Asl Cn1 Giuseppe Guerra nella camera mortuaria di Fossano. Da tempo, infatti, ci si doveva spostare all’obitorio di Savigliano.

Importante inoltre segnalare i 300mila euro di multe incassate e i 90mila euro in meno per quelle dei parcheggi blu e zone a disco orario.

“Con il Comandante della Polizia Locale Giacomo Cuniberti e la Giunta abbiamo verificato che quasi il 50 per cento delle auto sono ibride, che compariamo a veicoli normali a gasolio e benzina e quindi non esenti da pagamenti nelle specifiche aree. Le auto elettriche continueranno invece ad essere gratuite in tutte le zone blu, tranne via Roma con disco orario di un’ora. Dal 7 gennaio anche il parcheggio 2 di piazza Vittorio Veneto diventerà a pagamento, ora gratuito per favorire le persone ad acquistare nei negozi i loro regali di Natale”.

[Piazza Vittorio Veneto a Fossano, sede dei parcheggi]

Il Comune inoltre destinerà contributi di 5mila euro a ciascun comitato di quartiere. Verranno poi utilizzati, grazie ai fondi PNRR, 14.400 euro per il funzionamento dei dispositivi Spid e per la carta d’identità elettronica (4.880 euro già rendicontati e 9.120 euro da rendicontare). Con l'avanzo accantonato si dovrà effettuare infine un rimborso tributi all’ex azienda Bongiovanni di 1milione e 161mila euro (inserito come debito fuori bilancio).

“Già nella precedente variazione eravamo intervenuti sulle soci che riguardavano il sociale, le forniture elettriche e il riscaldamento. – ha concluso Tallone- Registriamo in generale un buon bilancio, realizzando tutto secondo le previsioni, eccetto qualche piccola operazione per mancanza di tempo o per gli uffici sovraccaricati di lavoro. Sono comunque in partenza i lavori per la palestra comunale e la bocciofila Forti e Sani e vi sono per il 2026 già nuove idee progettuali da mettere su carta. Nel frattempo stanno arrivando vari contributi per asilo nido e quant’altro. Ringrazio in generale il ministero per i contributi elargiti e il senatore e consigliere comunale Giorgio Bergesio per averci segnalato i diversi bandi per richiederne ulteriori”.