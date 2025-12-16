Fossano inclusiva e più accessibile: in arrivo i primi pannelli tattili per visitatori con disabilità visiva

La città si prepara ad accogliere i primi pannelli tattili multimediali, un importante passo verso l'accessibilità culturale per i visitatori con disabilità visiva. L'iniziativa, finanziata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, è stata promossa dall'associazione APRI-Aps e realizzata tecnicamente dall'Associazione "Progetto in Vista Aps".

I due pannelli saranno dedicati al Castello degli Acaja e all'ex-chiesa di Santa Maria del Salice. Le relative video-audioguide sono già disponibili gratuitamente online e potranno essere attivate anche tramite un QR-code in rilievo posizionato direttamente sui pannelli.

I dispositivi, che verranno installati a cura dell'amministrazione comunale, sono progettati per garantire una piena inclusività, tanto per i disabili visivi, quanto per i visitatori normodotati: oltre all'audioguida di approfondimento, presentano testi a caratteri ingranditi, scritte in alfabeto Braille e una raffigurazione in rilievo del sito descritto.

"Attualmente siamo giunti a 150 pannelli installati in oltre sessanta comuni piemontesi", dichiara Marco Bongi, presidente di "Progetto in Vista". "Il nostro scopo è diffondere la cultura dell'accessibilità e dell'inclusione anche al di fuori dei grandi circuiti turistici. Abbiamo messo a punto uno standard comunicativo che sta riscuotendo un notevole successo".

[Marco Bongi, presidente di "Progetto in Vista"]

Nella provincia sono già presenti installazioni simili: quattro pannelli a Mondovì, tre a Cuneo e due a Monasterolo di Savigliano.

