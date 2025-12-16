 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 dicembre 2025, 12:22

Gli auguri del comandante delle Fiamme Gialle di Cuneo per un 2026 all'insegna della legalità

Il colonnello Andrea Alba ha incontrato gli organi di stampa in occasione della presentazione del Calendario della GDF

Gli auguri del comandante delle Fiamme Gialle di Cuneo per un 2026 all'insegna della legalità

Un momento di scambio di auguri ma anche e soprattutto l'occasione per presentare alla stampa il Calendario della Guardia di Finanza 2026. 

L'incontro si è svolto questa mattina presso il comando di via Cesare Battisti, dove il comandante provinciale Andrea Alba ha illustrato i contenuti del calendario storico, realizzato con la direzione creativa di Armando Testa. 

Il 2026, che è anche il 251esimo anno dalla fondazione del Corpo, celebra i 25 anni di nascita del Nucleo di Polizia economico finanziaria all'interno di un'organizzazione che si è rinnovata profondamente, chiamata a rispondere ad una complessità che richiede un aggiornamento costante, anche dal punto di vista tecnologico. 

Il comandante Alba, nel fare gli auguri di Buone Feste a tutta la cittadinanza, ha confermato l'impegno per il 2026, che è quello di tutelare e far crescere l'economia sana e legale, a tutela degli imprenditori e delle persone oneste.

Barbara Simonelli

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium