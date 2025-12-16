 / Attualità

In Breve

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 16 dicembre 2025, 12:27

Il direttore di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano premiato a Venezia con il Leone d’Argento

Il riconoscimento all’eccellenza e all’innovazione è stato assegnato dal Gran Premio Internazionale

La consegna del Leone d’Argento al Merito al direttore generale di Banca CRS Emanuele Regis

La consegna del Leone d’Argento al Merito al direttore generale di Banca CRS Emanuele Regis

Il Direttore generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, Emanuele Regis, è stato premiato lo scorso venerdì – 12 dicembre 2025, ndr – a Venezia con il Leone d’Argento al Merito nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia – Leone d’Oro. Il prestigioso riconoscimento celebra l’impegno costante della banca nel promuovere lo sviluppo economico e sociale, con un focus particolare sull’innovazione finanziaria e il supporto alle piccole e medie imprese del territorio, come ben indicato nella motivazione: “Dirigente e professionista dell’area economico-finanziaria, con un percorso dedicato alla gestione di sistemi complessi, allo sviluppo organizzativo e all’innovazione societaria”.

Il Leone d’Argento al Merito è un premio che viene conferito a professionisti appartenenti a istituzioni e aziende che si sono distinte per la loro capacità di contribuire in modo significativo al miglioramento dell’economia nazionale e alle realtà locali, attraverso pratiche innovative, gestione sostenibile e supporto all’occupazione. I destinatari sono selezionati da una giuria di esperti che valuta i risultati conseguiti, le strategie adottate e l’impatto delle azioni intraprese.

“Questo riconoscimento è un motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato Emanuele Regis, Direttore Generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano -. È un segno tangibile del lavoro svolto con passione e dedizione nel corso degli anni. Il Leone d’Argento al Merito ci spinge a fare ancora di più per il nostro territorio e per i nostri clienti, continuando a coniugare innovazione e tradizione nel nostro operato. Siamo convinti che solo con un impegno costante e condiviso si possa costruire un futuro economico sostenibile per tutti”.

Il riconoscimento assegnato si basa su una serie di iniziative strategiche che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione. La banca, da sempre attenta alle esigenze della comunità e delle imprese locali, ha implementato soluzioni tecnologiche avanzate per facilitare l’accesso al credito, promuovendo al contempo la sostenibilità e la responsabilità sociale. L’impegno dell’Istituto nella digitalizzazione dei servizi, la promozione di finanziamenti mirati alle PMI, il supporto costante alle iniziative locali e, soprattutto, la centralità delle persone e delle relazioni umane, hanno avuto un impatto positivo sull’economia del territorio. Questo approccio orientato alla comunità ha permesso di creare legami solidi e duraturi con clienti, imprese e istituzioni locali, favorendo un ambiente di crescita reciproca e sostenibile

Il Leone d’Argento al Merito conferito a Emanuele Regis conferma il ruolo di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano come protagonista nell’economia locale, ma rappresenta anche uno stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione, della sostenibilità e del supporto alle realtà imprenditoriali che caratterizzano il nostro tessuto economico. La banca continua a lavorare con impegno per rispondere alle sfide del futuro, assicurando che i suoi servizi e prodotti siano sempre più accessibili, inclusivi e rispondenti alle esigenze di una clientela in continua evoluzione.

comunicato stampa

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium