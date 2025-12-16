Il direttore di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano premiato a Venezia con il Leone d’Argento

Il Direttore generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano Spa, Emanuele Regis, è stato premiato lo scorso venerdì – 12 dicembre 2025, ndr – a Venezia con il Leone d’Argento al Merito nell’ambito del Gran Premio Internazionale di Venezia – Leone d’Oro. Il prestigioso riconoscimento celebra l’impegno costante della banca nel promuovere lo sviluppo economico e sociale, con un focus particolare sull’innovazione finanziaria e il supporto alle piccole e medie imprese del territorio, come ben indicato nella motivazione: “Dirigente e professionista dell’area economico-finanziaria, con un percorso dedicato alla gestione di sistemi complessi, allo sviluppo organizzativo e all’innovazione societaria”.

Il Leone d’Argento al Merito è un premio che viene conferito a professionisti appartenenti a istituzioni e aziende che si sono distinte per la loro capacità di contribuire in modo significativo al miglioramento dell’economia nazionale e alle realtà locali, attraverso pratiche innovative, gestione sostenibile e supporto all’occupazione. I destinatari sono selezionati da una giuria di esperti che valuta i risultati conseguiti, le strategie adottate e l’impatto delle azioni intraprese.

“Questo riconoscimento è un motivo di grande orgoglio per noi – ha dichiarato Emanuele Regis, Direttore Generale di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano -. È un segno tangibile del lavoro svolto con passione e dedizione nel corso degli anni. Il Leone d’Argento al Merito ci spinge a fare ancora di più per il nostro territorio e per i nostri clienti, continuando a coniugare innovazione e tradizione nel nostro operato. Siamo convinti che solo con un impegno costante e condiviso si possa costruire un futuro economico sostenibile per tutti”.

Il riconoscimento assegnato si basa su una serie di iniziative strategiche che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione. La banca, da sempre attenta alle esigenze della comunità e delle imprese locali, ha implementato soluzioni tecnologiche avanzate per facilitare l’accesso al credito, promuovendo al contempo la sostenibilità e la responsabilità sociale. L’impegno dell’Istituto nella digitalizzazione dei servizi, la promozione di finanziamenti mirati alle PMI, il supporto costante alle iniziative locali e, soprattutto, la centralità delle persone e delle relazioni umane, hanno avuto un impatto positivo sull’economia del territorio. Questo approccio orientato alla comunità ha permesso di creare legami solidi e duraturi con clienti, imprese e istituzioni locali, favorendo un ambiente di crescita reciproca e sostenibile

Il Leone d’Argento al Merito conferito a Emanuele Regis conferma il ruolo di Banca Cassa di Risparmio di Savigliano come protagonista nell’economia locale, ma rappresenta anche uno stimolo a proseguire sulla strada dell’innovazione, della sostenibilità e del supporto alle realtà imprenditoriali che caratterizzano il nostro tessuto economico. La banca continua a lavorare con impegno per rispondere alle sfide del futuro, assicurando che i suoi servizi e prodotti siano sempre più accessibili, inclusivi e rispondenti alle esigenze di una clientela in continua evoluzione.