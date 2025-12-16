La Fondazione Matteo Costamagna dona oltre 40mila euro: contributi a nove associazioni e borse di studio agli studenti

Giovedì 11 dicembre la Fondazione Matteo Costamagna ha consegnato i contributi 2025 alle Associazioni e Cooperative appartenenti al mondo del volontariato che ne hanno fatto richiesta, ma anche le tradizionali borse di studio ad alunni dell’Istituto “F.A. Bonelli” di Cuneo che si sono distinti nella combinata Studio/Sport. Il ritrovo e la consegna si sono svolti presso l’ospitale salone del Michelin Sport Club di frazione Ronchi Cuneo. Insieme al presidente Silvio Bella hanno partecipato gran parte dei soci della Fondazione che sono stati coinvolti nella consegna. Il direttivo, tra le richieste pervenute, ne ha scelte nove tra quelle che più rispondevano alle linee del nostro statuto. Una serata molto partecipata ed emozionante, per noi molto importante perché è il momento in cui si concretizzano i fini della Fondazione e se ci riusciamo lo dobbiamo a tutti coloro che ci sostengono, i soci, le aziende e gli amici ma anche a chi sceglie di destinare il 5x1000 in nostro favore e a tutti va il grazie più sentito. Dalla sua nascita ad oggi la Fondazione ha elargito in totale 632mila Euro di cui 385mila sul nostro territorio, 47mila in borse di studio e 200mila nel progetto Senegal.

Hanno beneficiato dei contributi per l'acquisto di un pulmino e attrezzature varie per lo svolgimento delle loro attività le seguenti associazioni e cooperative del territorio: Amico Sport ASD APS di Cuneo con 20mila euro, I Tesori della Terra Cooperativa Agricola di Cervasca con 5.480 euro, Animazione Motoria Sorriso Cooperativa Sociale di Fossano con 3.000 euro, Movimento Giovanile APS di Centallo con 2.590 euro, A.L.I.Ce ODV di Cuneo con 2.430 euro, Il Laboratorio Cooperativa Sociale di Dronero con 2.079 euro, San Paolo Cooperativa Sociale di Cuneo con 1.713 euro, Associazione Mente in Pace di Cuneo con 1.400 euro e Associazione Volontari dell'Annunziata di Busca con 458 euro.

Le quattro borse di studio del valore di 500 euro cadauna sono state assegnate a: Martina Revelli della classe 5ªC, praticante pallavolo; Nicole Sarale della classe 5ªB, praticante calcio; Chiara Tonello della classe 3ªA, praticante orienteering; Asia Giraudo della classe 4ªA, praticante atletica.

I numerosi presenti a questo importante appuntamento, unitamente agli ospiti delle Associazioni e Cooperative, hanno dato risalto alla consegna dei contributi e borse di studio, prestando attenzione e dimostrando interesse verso le finalità della Fondazione, illustrate dal presidente Silvio Bella.