L’ascensore della stazione ferroviaria di Cuneo, fermo da più giorni, tornerà a funzionare entro Natale

Il consigliere comunale di opposizione Giancarlo Boselli lo aveva segnalato martedì 9 dicembre: “L’ascensore al piano terra della Stazione ferroviaria, indispensabile al servizio di accompagnamento per le persone a ridotta mobilità, è fuori servizio da molti giorni. La struttura non serve solo al raggiungimento del piano meno 1 e del binario 1, ma anche del piano meno 2 e, poi, attraverso altri elevatori, dei binari 2-3-4-5 e 6 sempre più utilizzati. Chiedo alla Sindaca un intervento urgente sulle Ferrovie dello Stato per risolvere il problema”.

La risposta della prima cittadina Patrizia Manassero è arrivata in apertura del Consiglio comunale: “Ho espresso a Rfi la preoccupazione per il blocco dell’ascensore che serve alle persone con disabilità e a quanti devono trasportare bagagli pesanti, carrozzine e passeggini. Dopo alcune mie sollecitazioni, Rfi ha spiegato che il fermo era dovuto alla necessità di revisione dell’impianto in quanto una persona era rimasta intrappolata all’interno dell’elevatore. Il controllo ha evidenziato la necessità di sostituire un cuscinetto rotto. Tempi previsti, entro Natale. È verso che per arrivare al binario 1 c’è funzionante l’ascensore del Movicentro, ma non possono essere raggiunte le altre banchine. Ho chiesto allora che fosse almeno presente del personale di Ferrovie al primo binario per aiutare le persone in difficoltà ad attraversare i binari. Continueremo a seguire il problema con molta attenzione”.

La replica di Boselli: “La ringrazio per l’azione tempestiva, ma continui a insistere perché situazioni così devono essere risolte in due-tre giorni e non in settimane”.