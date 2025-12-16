Lo spettacolo “Rudolph – Operazione Natale” apre la rassegna famiglie al teatro di Alba

Domenica 21 gennaio alle ore 16:30, andrà in scena lo spettacolo Rudolph – Operazione Natale, la nuova commedia musicale per tutta la famiglia dove nulla è come sembra…e dove anche il più piccolo può fare la differenza!

Nel cuore scintillante del più sfarzoso Centro Commerciale della città, un mistero incombe: un gigantesco pacco regalo troneggia in attesa di essere aperto dal Direttore la sera della Vigilia di Natale.

Tra corridoi addobbati, luminarie scintillanti e lo sguardo curioso dei clienti, un dettaglio sfugge a tutti: all'interno di quel pacco si nasconde Rudolph!

Sì, la renna dal naso rosso, quella destinata a guidare la slitta di Babbo Natale, è stata imprigionata, e la sua partenza dal Polo Nord è ormai a rischio. Come potranno i bambini di tutto il mondo ricevere in tempo i loro regali?

Quando il Natale è in pericolo, entrano in azione gli animali dello show (coinvolti, loro malgrado, nello spettacolo del Centro Commerciale). Stanchi di farsi domande, decidono di unire le forze in una missione segreta: salvare Rudolph e l'intero Natale!

Ha inizio una rocambolesca fuga tra le vetrine, in un susseguirsi di colpi di scena mozzafiato, alleanze inaspettate e piani segreti. Riuscirà questa improbabile squadra di eroi a portare a termine la missione e a liberare la renna in tempo per la partenza?

Scopritelo in Rudolph – Operazione Natale, la nuova commedia musicale targata Fondazione AIDA che vi travolgerà con una valanga di musica, luci sfavillanti, pupazzi e colpi di scena.

Un'opera pensata per divertire e scaldare il cuore di grandi e piccini, all'insegna dei buoni sentimenti e del potere dell'amicizia. Perché sì, la notte della Vigilia è davvero la notte più magica dell’anno... Può accadere di tutto, davvero di tutto!

I posti sono quasi esauriti, gli ultimi posti rimasti sono acquistabili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e presso la Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0173292470 / 472.