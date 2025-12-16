 / Attualità

Attualità | 16 dicembre 2025, 08:43

MALTEMPO / Due chilometri di coda sull'A6, traffico in tilt tra Ceva e Millesimo verso Savona [VIDEO]

La neve costringe i mezzi a procedere a passo d'uomo.

Con l'arrivo della neve iniziano a registrarsi in i primi disagi sulle strade. 

Al momento si registrano code e rallentamenti sull'A6 Torino-Savona: alle 7.38 il traffico era bloccato tra i caselli di Ceva e Millesimo, in direzione della Liguria, a causa di un veicolo fermo al chilometro 86+630.

Poco dopo le 8 il traffico ha iniziato a subire pesanti rallentamenti, nella stessa tratta, a causa della neve, con la formazione di code di circa 2 chilometri in direzione di Savona. 

Si invita l’utenza stradale alla massima prudenza e si ricorda che dal 15 novembre è in vigore sull’intera rete provinciale l’obbligo di circolare con dotazioni invernali, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni, oppure con catene da neve a bordo.

***articolo in aggiornamento***

Arianna Pronestì

