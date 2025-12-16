METEO / La neve arriva in Granda: diramata allerta gialla, scuole regolarmente aperte [FOTO]

Dalla tarda serata di ieri la pioggia ha lasciato spazio alla neve che, questa mattina, sta scendendo copiosa su diverse zone della provincia.

In considerazione del quadro meteorologico, Arpa Piemonte ha emesso un’allerta gialla per neve, segnalando la possibilità di temporanee e locali criticità, rallentamenti della circolazione e interruzioni di alcuni servizi.

L'ente provinciale ha attivato il piano operativo invernale: le imprese incaricate dello sgombero neve e dello spargimento del sale sulle strade provinciali sono già state allertate nelle scorse ore per garantire la sicurezza e la percorribilità della rete viaria.

Segnalati 30 cm di neve a Monesi, mentre qualche centimetro in più è già sceso sulle località sciistiche di Limone, Artesina, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana e Roburent.

Dalle 3 di questa mattina imbiancata anche l'autostrada A6 Torino-Savona dove, alle 7.38 si segnalava un blocco del traffico tra i caselli di Ceva e Millesimo, direzione Savona, a causa di un veicolo fermo. La neve ha poi causato ulteriori rallentamenti per circa 2 chilometri nella stessa tratta.

Considerata l’evoluzione delle previsioni meteorologiche, l'ANAS ha disposto la chiusura tecnica della strada statale 21 "della Maddalena”, tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato), fino a cessata necessità.

Si invita l’utenza stradale alla massima prudenza e si ricorda che dal 15 novembre è in vigore sull’intera rete provinciale l’obbligo di circolare con dotazioni invernali, ovvero pneumatici invernali o quattro stagioni, oppure con catene da neve a bordo.

Si preannuncia intanto una giornata nera anche per i pendolari: oggi infatti è stato disposto uno stop precauzionale a diverse corse ferroviarie, con l'attivazione delle procedure di emergenza gialla sulle principali linee regionali (leggi qui).

[La neve a Novello]

[Sopra Millesimo, foto di Ivo Casanova]

[La neve a Mondovì Piazza]

Le diverse zone della Granda interessate dalle nevicate sono visibili sulle webcam livestreaming in diretta di I-Gate (clicca qui).