Attualità | 16 dicembre 2025, 09:47

Mombasiglio, i bambini del catechismo incontrano gli ospiti della "Casa del sorriso" per gli auguri natalizi

Accompagnati dalle catechiste Franca, Maria e Stefania, hanno aiutato gli ospiti ad addobbare l'albero di Natale tra poesie e canti

Un "Buon Natale"speciale e ricco di emozioni tra due generazioni che si incontrano quello vissuto a Mombasiglio, lo scorso venerdì 12 dicembre, quando i bambini del catechismo hanno raggiunto la "Casa del sorriso" per incontrare gli ospiti della struttura e scambiarsi così gli auguri per le festività. 

Accompagnati dalle catechiste Franca, Maria e Stefania i bimbi hanno aiutato gli ospiti ad addobbare l'albero di Natale con ninnoli prodotti da loro ed hanno intrattenuto i nonni con recite, poesie e canti.

Al termine tutti hanno gradito una cioccolata calda offerta dalla struttura.

Si ringrazia per la riuscita dell'iniziativa Don Marco, i genitori dei bambini e le sempre gentili volontarie.
 

