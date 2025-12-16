Nasce a Cuneo la sede dell'Associazione Italiana Donne Medico: un ponte tra medicina e comunità

Nasce ufficialmente la sede di Cuneo dell'Associazione Italiana Donne Medico (AIDM), un nuovo punto di riferimento per il territorio che riunisce un gruppo di giovani dottoresse provenienti sia dall'Ospedale Santa Croce e Carle sia dalla medicina territoriale della provincia di Cuneo.

L'associazione è composta da professioniste con diverse specializzazioni, tra cui pediatria di base, anestesia, ginecologia, psichiatria e molte altre discipline, a testimonianza della ricchezza e della trasversalità delle competenze presenti sul territorio.

Come sottolinea la presidente neoeletta, la dottoressa Alessia Sollazzo, la nascita della sede cuneese è il risultato di un'attenta analisi delle esigenze e delle aspirazioni delle donne medico, ma anche della volontà condivisa di ogni associata, in quanto cittadina, di contribuire attivamente alla costruzione di un dialogo concreto e continuo tra la comunità e la medicina, sia territoriale sia ospedaliera.

L'impegno dell'AIDM Cuneo si articola in modo chiaro e concreto: la promozione dell'uguaglianza salariale e di carriera, la ricerca di un miglior equilibrio tra lavoro e gestione dell'infanzia, e lo sviluppo di un nuovo modello di leadership condivisa e inclusiva.

Accanto a questi obiettivi, l'associazione intende essere anche uno strumento di divulgazione e sensibilizzazione, attraverso il quale cittadine e cittadini possano accedere a iniziative sanitarie e sociali, oltre a campagne di informazione e prevenzione.

Grazie al sostegno della Fondazione Ospedale Cuneo, l'associazione ha potuto avviare il proprio percorso organizzativo e divulgativo presso i locali dell'Ospedale Santa Croce. A partire dal prossimo anno, le attività si svolgeranno anche presso il Centro Incontro C-LAB, che ha scelto di sostenere le iniziative dell'AIDM Cuneo.

Sono già in calendario i primi due eventi pubblici: a gennaio, l'associazione Telefono Donna Cuneo terrà un incontro con le proprie volontarie e psicologhe sullo stato attuale delle dinamiche di violenza di genere e sulle attività di prevenzione svolte sul territorio e nelle scuole; a febbraio, sempre presso i locali del C-LAB, si terrà il primo di una serie di incontri dedicati alla partoanalgesia, alla preparazione psicofisica al parto e al postpartum.

L'auspicio è che questi appuntamenti rappresentino solo l'inizio di una lunga serie di iniziative utili e partecipate, pensate per rispondere ai bisogni del territorio.

La sede di Cuneo dell'Associazione Italiana Donne Medico ha inoltre aperto un canale Instagram, con l'obiettivo di mantenere informati sia i professionisti sanitari sia la cittadinanza sulle attività e i progetti futuri.