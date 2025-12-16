Tagli alla Pac, Coldiretti Cuneo: "Colpiscono agricoltori e sicurezza alimentare, Von der Leyen non all'altezza del ruolo"

Se Ursula Von der Leyen e i suoi tecnocrati intendono davvero mettere gli agricoltori al centro del prossimo bilancio europeo, devono prima smettere di dire una cosa e farne l’opposto. È quanto afferma Coldiretti, poiché non è credibile parlare di sostegno al mondo agricolo mentre si porta avanti un piano che prevede il taglio di 90 miliardi di euro alla Pac, di cui 9 miliardi sottratti all’agricoltura italiana, colpendo direttamente redditi, produzioni e sicurezza alimentare.

“È pura propaganda annunciare iniziative per favorire il consumo di prodotti europei senza creare le condizioni perché ciò avvenga davvero. Senza l’obbligo dell’etichetta d’origine e senza una revisione radicale di accordi come il Mercosur, così come oggi impostato, si continua a spalancare il mercato a produzioni che non rispettano le stesse regole ambientali, sociali e sanitarie, danneggiando l’agricoltura europea e mettendo a rischio la salute dei cittadini”, dichiara Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo.

“Tagli alla Pac, importazioni senza reciprocità e nessuna reale tutela del cibo europeo: questa non è una politica agricola, è l’abbandono consapevole dell’agricoltura e della sovranità alimentare dell’Unione. È la dimostrazione che Von der Leyen non è in grado di gestire il ruolo istituzionale che ricopre e che, come nel caso del Mercosur, continua a ingannare agricoltori e cittadini consumatori di tutta Europa. Una scelta folle che dimostra tutta la miopia dell’attuale Commissione, che mette a rischio la sovranità alimentare di 450 milioni di cittadini, mentre grandi potenze come Usa e Cina aumentano le risorse destinate alla produzione agricola”, aggiunge Francesco Goffredo, Direttore di Coldiretti Cuneo.

È per questo che Coldiretti manifesterà giovedì 18 dicembre a Bruxelles con migliaia di agricoltori, tra cui una folta delegazione dalla Granda, per chiedere a gran voce un’Europa diversa, più democratica e vicina alle esigenze di cittadini e imprese.