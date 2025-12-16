 / Cuneo e valli

Cuneo e valli | 16 dicembre 2025, 15:35

Neve e disgaggio valanghe, domani mattina il Tunnel di Tenda chiude per un'ora

Dalle 8 alle 9, per consentire le operazioni sul lato francese. Mai realizzate le opere difensive, nonostante un progetto da 6 milioni di euro

Domattina, mercoledì 17 dicembre, il tunnel Tenda sarà chiuso dalle 8 alle 9 per il disgaggio preventivo e pilotato delle valanghe sul versante francese. 

L'intervento è stato deciso dal Conseil General.

Ricordiamo che era stato presentato uno studio geologico sul rischio valanghe proprio sul versante francese. 

Un rischio che, stando ai dati raccolti dallo studio torinese del geologo Andrea Valente Arnaldi, è concreto e serio. 

Erano state proposte delle reti metalliche della lunghezza totale di sette chilometri che, in caso di abbondanti nevicate e quindi di possibili valanghe, sarebbero state in grado di trattenerle e di impedire, quindi, la caduta sull'imbocco del traforo dal lato francese, il più esposto.

Erano previste a circa 1800 metri di quota. 

L'intervento non è mai stato realizzato. E il Tenda, costato più di 250 milioni di euro, chiude quindi per neve. 

Barbara Simonelli

