Scegli il Capodanno Open Baladin Cuneo per iniziare alla grande il 2026

Quest’anno salutiamo il nuovo anno in grande stile, con una serata speciale all’insegna di buona birra, atmosfera unica e piatti deliziosi.
Che tu voglia festeggiare con gli amici o con la famiglia, da OPEN troverai il mix perfetto tra gusto, convivialità e spirito Baladin.
Menu Adulti – 85 €
(Birra illimitata fino alle 24)
Stuzzichini di aperitivo
Antipasti
- Insalatina di coniglio marinato con puntarelle e ribes
- Tatin di cipolle tropea e zucca hokkaido, fonduta di gorgonzola
- Curry di funghi, tonno tataki, cialda croccante
Primo
- Riso carnaroli mantecato e carciofi
Secondo
- Tajine di “brut e bun” alla frutta secca
Dolce
- Nocciola, croccante e salsa al cioccolato
Menu Bambini – 28 €
- Ravioli al pomodoro
- Pollo fritto e patate
- Churros con salsa al cioccolato
- Bibita Baladin
CLICCA QUI per prenotare subito il tuo tavolo da OPEN Baladin Cuneo e assicurati una serata indimenticabile oppure chiama 0171.489199.