Balun Ceva, Mottinelli replica a Marsilio: "Il riconoscimento c’è già stato"

Riceviamo e pubblichiamo:

Apprendiamo dai giornali che, per la seconda volta, il consigliere Paolo Marsilio chiede a questa Amministrazione di compiere un'azione che è già stata fatta e comunicata. Ci chiediamo se il consigliere si informi e legga i giornali stessi, dato che il successo della squadra locale di pallapugno è stato riconosciuto con un comunicato ufficiale a firma del sindaco Fabio Mottinelli e del consigliere con delega allo Sport, Manuel Alciati, inviato ai giornali in data 6 ottobre.

Lo stesso consigliere Alciati era inoltre presente alla partita proprio per complimentarsi di persona con i giocatori e la dirigenza. Cogliamo l’occasione che il collega consigliere ci ha fornito per ricordare come l'Amministrazione abbia anche preso contatti con il presidente dell'associazione del balon per iniziative di riconoscimento inerenti i successi.

Oltre alle parole e alle pacche sulle spalle abbiamo deciso di sostenere fattivamente l'associazione di pallapugno con un contributo economico, come non è mai stato fatto e come faremo anche con altre associazioni sportive che non sono mai state tenute in considerazione nell'erogazione di sostegni alle attività, perché vogliamo aiutare chi si occupa dei nostri ragazzi e ragazze aiutandoli a crescere meglio facendo una sana attività fisica e sociale.

È inoltre intenzione di questa Amministrazione riconoscere i successi di tutte le associazioni sportive in un momento che stiamo organizzando, come il consigliere d’opposizione sa bene, perché ne abbiamo parlato più volte nella sede comunale.

Spesso capita che il dibattito amministrativo e politico si sposti dalla sede all’uopo preposta alle colonne dei mezzi di informazione, o dei social media, ma noi siamo felici non solo di rispondere nel punto alle osservazioni che, in un sano dibattito democratico, ci vengono sollevate, ma anche di cogliere qualsiasi opportunità ci venga sottoposta per parlare di sport, di giovani, dei successi dei nostri atleti, e di mantenere alta l’attenzione su queste tematiche.

Fabio Mottinelli, sindaco di Ceva