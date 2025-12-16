Riconoscimento civico in arrivo per l’ASD Ama Brenta Balun Ceva

L’Amministrazione comunale di Ceva, su richiesta del consigliere comunale Paolo Marsilio, valuterà il conferimento di un’onorificenza civica all’ASD Ama Brenta Balun Ceva in seguito ai recenti successi sportivi ottenuti dalla squadra, vincitrice del campionato e della Coppa Italia di Serie C1.

La società sportiva, che nel corso della stagione ha rappresentato con risultati di rilievo il territorio cebano, attraverso una lettera ha espresso apprezzamento per la vicinanza dimostrata dall’Amministrazione comunale e per il sostegno garantito in occasione delle principali attività sportive.

Il sindaco Fabio Mottinelli, insieme al vicesindaco Fabio Ferrero e all’assessore allo Sport Manuel Alciati, ha confermato il proseguimento del supporto all’associazione, che comprenderà anche un contributo economico annuale e interventi mirati alla manutenzione e al miglioramento delle strutture sportive, considerate fondamentali per la sicurezza e il benessere di atleti e pubblico.