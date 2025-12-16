Alba, Anna Maria Guglielmino alla guida della Consulta delle Famiglie: “Rappresentano il tessuto della comunità, bisogna sostenerle”

In una città che cambia rapidamente e in cui le famiglie sono chiamate a tenere insieme lavoro, cura, scuola e fragilità sempre più complesse, Alba prova a dotarsi di uno strumento stabile di ascolto e proposta. È in questo contesto che mercoledì 10 dicembre si è riunita per la prima volta la Consulta comunale delle Famiglie, organismo appena costituito con atto di nomina firmato dal sindaco Alberto Gatto il 25 novembre.

Nel corso della seduta sono stati eletti presidente Anna Maria Guglielmino, espressione della Consulta per le Pari opportunità, vicepresidente Anna Perrone della Consulta per il Volontariato e segretario Paolo Cittadino del Forum Giovani. Un gruppo eterogeneo per competenze e ambiti di provenienza, composto da rappresentanti del mondo scolastico, sanitario, sociale, associativo e istituzionale, chiamati a lavorare in modo trasversale sulle politiche familiari.

Architetto di formazione, Anna Maria Guglielmino lavora in Ferrero nell’ambito della comunicazione ed è impegnata come catechista e volontaria nell’Azione Cattolica, un’esperienza professionale e associativa che si affianca all’attività educativa e sociale svolta sul territorio.

“Quello che mi ha colpito fin da subito è la ricchezza delle professionalità presenti”, racconta Anna Maria Guglielmino. “Sono tutte persone che operano già sul territorio, nelle scuole, nell’Asl, nei servizi, a contatto diretto con le famiglie. Questo rende la Consulta uno strumento concreto, non astratto”.

Al centro della visione della nuova presidente c’è un’idea chiara di famiglia come asse portante della vita collettiva. “La famiglia è il tessuto fondamentale dello sviluppo e della crescita della comunità locale, uno dei pilastri portanti della società”, spiega. “Rafforzarne il ruolo educativo e diffonderne la cultura significa investire sul futuro della città”.

Un compito che si inserisce in un contesto complesso. “Oggi le famiglie si trovano ad affrontare difficoltà economiche, sociali e culturali che attraversano tutte le fasce d’età”, sottolinea Guglielmino. “Dai bambini in età scolare fino agli anziani, che fanno parte a pieno titolo delle famiglie e che spesso incidono sull’equilibrio tra lavoro, cura e tempi di vita, in una società che corre sempre più veloce”.

Da qui l’esigenza di non limitarsi a un ruolo formale. “La Consulta deve favorire la partecipazione attiva, la condivisione di idee e soprattutto la realizzazione concreta di iniziative”, afferma la presidente. “Penso a interventi culturali ed economico-sociali, ad azioni di solidarietà, capaci di offrire un aiuto reale. Vedo ogni giorno, anche attraverso il mio impegno nel volontariato e nel lavoro educativo con i giovani, famiglie sempre più appesantite che chiedono supporto”.

Tra i temi emersi già nel primo incontro anche l’accoglienza delle nuove famiglie che arrivano ad Alba. “Inserirsi in una città non è semplice”, osserva. “Capire il sistema scolastico, orientarsi nei servizi, conciliare tempi di lavoro e vita quotidiana: sono aspetti che possono sembrare piccoli, ma per chi arriva rappresentano una vera boccata d’ossigeno”.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi passi. “Ci ritroveremo subito dopo le festività, a metà gennaio”, anticipa Guglielmino. “L’idea è quella di incontrarci con una certa frequenza per lavorare su progetti concreti, facendo rete con le altre Consulte, in particolare con quella del Volontariato. L’unione delle competenze e delle esperienze è la nostra forza”.