Fratelli d'Italia della provincia di Cuneo a Atreju 2025: “Impegno, confronto e partecipazione in un’edizione record”

La Federazione Provinciale di Cuneo di Fratelli d’Italia ha partecipato con una nutrita delegazione all’evento Atreju 2025, la storica kermesse politica organizzata da Fratelli d’Italia nei giardini di Castel Sant’Angelo a Roma dal 6 al 14 dicembre 2025. L’edizione di quest’anno, intitolata “Sei diventata forte – L’Italia a testa alta”, è risultata la più lunga e più partecipata di sempre, con oltre 105.000 presenze, 144 ore di dibattiti, 743 interventi, mille volontari e 1.400 giornalisti accreditati da tutto il mondo.

La delegazione cuneese ha preso parte a numerosi dibattiti, workshop e momenti istituzionali in programma, confrontandosi con ministri, esponenti del Governo nazionale, dirigenti del partito e autorevoli rappresentanti delle istituzioni su temi di grande rilevanza politica, economica e sociale per il nostro Paese.

Tra gli appuntamenti di rilievo, la federazione ha incontrato diversi componenti dell’Esecutivo e del Parlamento intervenuti alla manifestazione. La presenza dei ministri e dei leader di governo ha rappresentato un’importante occasione per ribadire l’impegno di Fratelli d’Italia su priorità quali sicurezza, crescita economica, responsabilità sociale e centralità dell’Italia in Europa e nel mondo.

Atreju 2025 ha confermato il suo ruolo di laboratorio di idee e confronto aperto, capace di unire politica, cultura, diritti civili e protagonismo dei territori in un clima di partecipazione attiva e dibattito qualificato.

La Federazione Provinciale di Cuneo esprime grande soddisfazione per la qualità dei confronti e delle relazioni avviate, rinnovando il proprio impegno nel portare avanti sul territorio i valori e le linee programmatiche condivise nel corso della manifestazione.