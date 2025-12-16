Borse di studio, musica e arte: il “Soleri Bertoni” celebra i suoi talenti

Nella serata di giovedì 11 dicembre, l’aula magna dell’istituto Soleri Bertoni ha ospitato il tradizionale momento legato alla consegna della borse di studio del liceo saluzzese.

L’appuntamento ha visto, altresì, l’esibizione natalizia da parte degli studenti che frequentano i laboratori artistici della scuola. Sul palco si sono alternati, con grande passione ed entusiasmo: il coro, l’orchestra di istituto e alcuni rappresentanti dei laboratori teatrali, mentre il corpo di ballo ha portato il suo augurio (in vista delle imminensti festività di fine anno), attraverso un apprezzatissimo video.

"Non si tratta solo di un momento dedicato al ricordo, ma anche di un tassello importante nella costruzione del futuro". Con queste parole la dirigente Alessandra Tugnoli ha voluto accogliere studentesse, studenti e famiglie. In rappresentanza del Comune di Saluzzo, presente l’assessora Attilia Gullino, che ha ricordato il ruolo del Quartiere quale punto sinergico nella vista sociale, didattica e partecipativa della città, sottolineando: "Con i ritmi di oggi non è facile stare al passo, ma questa è una scuola che lo fa e lo sa fare bene".

Ad aggiudicarsi le borse di studio dell’Istituto, per la media più alta nell’anno scolastico 2024/25, sono state: Anna Depetris (3ª D), Virginia Musco (2ª LB), Irene Delpiano (3ª DA) e Martina Tedesco (3ª EB).

Le studentesse del liceo artistico Diana Damian (5ª DA) e Giada Moro (5ª DB) sono invece state le assegnatarie della borsa di studio in memoria di Massimo Giulio, mentre Laila Ahmamid (5ª DA) è risultata vincitrice della borsa in memoria di Gian Mario Civallero.

Premiati anche gli studenti che hanno terminato il percorso scolastico, lo scorso anno, con la massima votazione e la lode: Valentina Risso, Elena Dedominici, Arianna Paseri e Alberto Lorenzato.

Consegnati, durante la serata, anche i riconoscimenti che legano il liceo con la Francia, dai certificati Delf, al Premio Poetico Inter-Alpes, che ha visto Melisa Gjerovini prima classificata, seguita in classifica da Giulia Olivieri e Ludovica Picotto.





