Torna “Presto, prestissimo!”, il laboratorio musicale per i più piccoli a Morozzo

Un laboratorio unico nel suo genere torna a Morozzo, alla sua seconda edizione, in collaborazione con la scuola APM di Saluzzo: si chiama “Presto, prestissimo!” ed è il corso di educazione musicale per la prima infanzia promosso dalla Scuola di Musica “Luigi Vizio”, di Morozzo.

Più che un semplice corso, “Presto, prestissimo!” è un vero e proprio spazio di relazione pensato per accogliere e stimolare il linguaggio musicale come strumento di comunicazione, crescita e condivisione. Lontano dal concetto di “musica per bambini”, qui si fa musica con i bambini, attraverso un percorso costruito su misura per rispettare le naturali potenzialità evolutive dei più piccoli.

Il laboratorio si basa sulla metodologia “Musica in Culla”, un approccio riconosciuto a livello nazionale e internazionale che considera la musica un elemento fondamentale per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo dei bambini da 0 a 3 anni.

La lezione di prova gratuita si terrà sabato 10 gennaio presso la sede della scuola, a Morozzo.

Il laboratorio vero e proprio prenderà il via sabato 24 gennaio e si articolerà in otto incontri a cadenza settimanale, sempre il sabato mattina.

Gli appuntamenti saranno suddivisi in due fasce orarie: i bambini dai 12 ai 24 mesi parteciperanno alle ore 10, mentre i bambini dai 24 ai 36 mesi saranno accolti alle ore 11.

Tutti gli incontri si svolgeranno nella sede della Scuola di Musica "Luigi Vizio" in Via Aldo Viglione, a Morozzo,

in un ambiente pensato per favorire ascolto, partecipazione e interazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 380 438 2861 oppure scrivere all’indirizzo mail scuolamusicamorozzo@gmail.com