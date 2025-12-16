BASKET / Savigliano: settimana di alti e bassi per le Pantere della giovanile

Settimana intensa per le formazioni giovanili dell'Amatori Basket Savigliano, con risultati contrastanti nelle diverse categorie. Se l'Under 19 Silver ha dovuto arrendersi alle corazzate Bra e Farigliano, l'Under 17 ha confermato il buon momento con una vittoria convincente. Segnali positivi anche dalle formazioni più giovani, con l'Under 13 Gold vittoriosa a Saluzzo e gli Esordienti protagonisti di due buone prestazioni.

UNDER 19 SILVER

Si interrompe la striscia di 3 vittorie consecutive della Cattolica Assicurazioni Savigliano, che riceve di sabato sera al Palaferrua l’imbattuta capolista ABET Bra, squadra nettamente al di sopra delle altre per quanto finora dimostrato (+23 il minimo scarto a favore nei 5 match precedenti). La partita è stata preparata con attenzione ed i ragazzi di Coach Eandi eseguono infatti il piano partita alla perfezione giocando il miglior avvio di partita stagionale e prendendo un margine di 13-7 dopo 5 minuti. Time-Out chiamato dall’ex coach Saviglianese Sanino ed ABET Bra Alza i giri del motore: 26-18 per gli ospiti dopo 10 minuti. Savigliano però è presente e tiene botta nel secondo quarto chiudendo la metà di gara sul 31-42 e restando in partita. Purtroppo al rientro dagli spogliatoi BRA legittima il suo status di dominatrice del girone e tramortisce Savigliano anche con 5 triple consecutive. Le Pantere nell’ultimo quarto crollano rendendo il passivo finale (55-91) fin troppo pesante rispetto alla prestazione offerta almeno fino a metà partita. Occasione di pronto riscatto già Lunedì 15/12, ancora in casa contro Farigliano, seconda in classifica ed avversaria di ottimo livello.

CATTOLICA SAVIGLIANO 55 – ABET BRA 91

18-26, 13-16, 13-22, 11-27

Savigliano: Chiapello, Di Maria M., Mellano, Rossi, Robutti, Marcellino, Rivoira, Calui, Di Maria L., Otella. All.: Eandi

Seconda pesante sconfitta consecutiva per la Cattolica Assicurazioni Savigliano. Nel match casalingo a soli due giorni di distanza dalla sconfitta contro la capolista ABET BRA si ricevono i ragazzi di Farigliano, secondi della classe. Formazione di tutto rispetto a cui i giovani di coach Eandi però rispondono con un altro inizio convincente: 10-4 ad inizio gara, ottima intensità difensiva e punti trovati in contropiede. Sarà un fuoco di paglia: copia-incolla della partita contro Bra dove però si era retto per almeno due quarti. Secondo quarto orribile delle Pantere (soli 5 punti segnati) e si va al riposo sul -13.

Terzo quarto pareggiato (13-13): Gianoglio ed Ambrosino Simone tengono in piedi la baracca in attacco ma dall’altra parte Farigliano, specialmente con l’ottimo Alberione (29 punti personali) chiude la contesa ad inizio ultimo quarto dove i casalinghi realizzano nuovamente soli 5 punti.

Il passivo finale è pesante: 43-70 ma meritato.

Prestazione non all’altezza della situazione e testa ora ad un match importante per migliorare morale e classifica prima della fine dell’anno: il 23/12 a Fossano alle ore 19,30 contro Acaja.

CATTOLICA SAVIGLIANO 43 – ASD FARIGLIANO 70

14-17, 5-15, 19-19, 5-19

Savigliano: Chiapello, Ambrosino S., Gianoglio, Mellano, Rossi, Robutti, Rivoira, Calvi, Ambrosino A., Pintavalle, Sogno, Otella. All.: Eandi

UNDER 17 SILVER

Nella settima partita stagionale, l’Amatori Basket Savigliano targato MPM ospita tra le mure amiche del PalaFerrua l’Acaja Fossano Bianco. Fin dall’inizio del match si capisce che la squadra di casa è attenta è concentrata riuscendo a prendere fin da subito l’inerzia dell’incontro. Nei quarti successivi le giovani pantere sono brave a non abbassare il ritmo continuando ad incrementare il divario sulla formazione avversaria.

“La miglior partita giocata fin qui. Questo deve essere lo spirito e la mentalità che devono contraddistinguere le nostre partite in ogni campo e contro qualunque avversario, davanti o dietro in classifica che siano ”.

MPM SAVIGLIANO 92 – ACAJA BIANCO 71

27-12; 23-18; 23-18; 19-23

Savigliano: Giletta 27, Magliano 19, Zavoreti 16, Ambrosino 14, Ruffino 7, Gjyrezi 7, Sogno 3, Botta, Rinaldi. All. Fiorito, Di Maria L.

UNDER 14 GOLD

Partita impegnativa contro una formazione molto più ricca di kg e cm. Le Pantere schierano ben 5 U13, causa assenze e malattie, che reggono bene il confronto con i maggiori età. Ovviamente alla distanza la differenza fisica e di esperienza si fa sentire ma rimane la buona sensazione per come i ragazzi hanno saputo affrontare l’impegno.

ASD FARIGLIANO 92 – MERCATO’ SAVIGLIANO 57

Savigliano: Cravero, Messina, Corradini, Motta, Bianco, Giletta, Frandino, Singh, Manzo, Olocco. All.: Abrate

UNDER 13 GOLD

Sabato i ragazzi dell’ u13Gold hanno affrontato il Saluzzo e sono riusciti a portare a casa la vittoria. Pur non esprimendosi al massimo e giocando con bassa intensità, sbagliando molto da sotto canestro, la partita rappresenta un buon punto di partenza su cui lavorare e migliorare nelle prossime settimane.

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 20 Dicembre contro l’Abet Bra.

ABA SALUZZO 41 – CHIAPELLO SAVIGLIANO 53

Savigliano: Avataneo, Barge, Olocco, Giletta, Singh, Frandino, Manzo, Lucido, Cometto, Bustos. All.: Abrate

UNDER 13 SILVER

Buona prestazione delle giovani pantere che nonostante l’anno di differenza riescono comunque a mettere sotto pressione gli avversari arrivando nel terzo quarto ad essere a meno 5 lunghezze, peccato poi momenti alti e bassi che hanno permesso agli avversari di allungare di nuovo. In generale partita molto piu che positiva, con buone difese che hanno permesso tanti contropiedi e un buon gioco di squadra in attacco, muovendo bene la palla, trovando l’uomo libero.

ACAJA FOSSANO 64 - OPERA SAVIGLIANO 42

21-10, 10-13, 21-14, 12-5

Savigliano: Genesi, Allasia, Bernocco, Rossi, Dubois, Ghiberti, Origlia, Gioetti, Balocco, Conterno, Marengo. All.: Gallo, Sbrozzi, Genesi

ESORDIENTI

Le pantere di coach Gallo non partono al meglio, non difendendo al meglio e perdono così il primo quarto. Nei due successivi riescono a ritrovare la loro forma in difesa, soprattutto nel terzo periodo concedendo solamente 6 punti e facendo vedere un buonissimo gioco in attacco.

ACAJA FOSSANO 33 – OPERA SAVIGLIANO 38

15-12, 8-9, 6-13, 4-4

Savigliano: Genesi, Allasia, Bernocco, Rossi, Dubois, Origlia, Cavaglià, Gioetti, Balocco, Marengo, Cigna. All: Gallo, Sbrozzi, Genesi

Buona prestazione contro una forte formazione di Olimpo Alba. Partita sofferta soprattutto in difesa, ma le pantere riescono a concretizzare più occasioni degli avversari aggiudicandosi così la vittoria. Bisogna lavorare soprattutto sull’atteggiamento in difesa per non giocare ogni periodo al cardiopalma del canestro in più.

OPERA SAVIGLIANO 58 – OLIMPO ALBA 41

15-11, 13-3, 19-17, 11-10

Savigliano: Genesi, Allasia, Avataneo, Bernocco, Rossi, Origlia, Cavaglià, Ambrosino, Balocco, Marcello, Conterno, Marengo. All.: Gallo, Sbrozzi, Genesi